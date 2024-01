Découvrez les 5 champions végétaux de la protéine !

Pour un organisme qui fonctionne correctement, les protéines sont essentielles. Si nous mettons de côté la viande, dans quels autres aliments peut-on en trouver en grande quantité ? Quels sont donc ces autres réservoirs de protéines ?

Tl;dr Les protéines sont essentielles pour le bon fonctionnement de l’organisme.

Il existe des alternatives végétales à la viande pour obtenir des protéines.

Les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, le beurre de cacahuète et le soja sont de bonnes sources de protéines.

Il est important de calculer l’apport en protéines pour maintenir une bonne santé.

Des protéines végétales pour un organisme en bonne santé

Les protéines sont des nutriments essentiels qui jouent un rôle crucial dans le bon fonctionnement de notre organisme. Elles permettent à notre corps de se défendre et de se régénérer, participant ainsi au renouvellement des cellules de la peau, des cheveux, des ongles, et contribuant à la formation d’enzymes digestives et d’hormones.

Un monde au-delà de la viande

Mais où peut-on trouver ces protéines en dehors de la viande ? Pour les végétariens, vegans ou ceux qui cherchent à augmenter leur apport en protéines, il existe de nombreuses alternatives végétales. Par exemple, le steak de viande, qui contient 25g de protéines pour 100g, peut être remplacé par une variété d’aliments riches en protéines.

Les sources végétales de protéines

Les lentilles, vertes ou corail, apportent 25g de protéines pour 100g. Les pois chiches, excellents en salade ou dans l’houmous, contiennent 19,3 g de protéines pour 100g. Les haricots rouges, connus pour leur utilisation dans le chili con carne, sont composés de 21,7 g de protéines pour 100g. Le beurre de cacahuète contient également 25g de protéines pour 100g. Enfin, le soja est une source incontournable de protéines pour les végétariens, avec 36g de protéines pour 100g.

Un équilibre à maintenir

Il est essentiel de bien “calculer” son apport en protéines pour maintenir une bonne santé. Les recommandations sont de consommer environ 50g de protéines quotidiennement pour les femmes, et 60g pour les hommes. Compenser le manque de protéines animales par les protéines végétales nécessite une attention particulière, mais en équilibrant correctement son alimentation, on peut facilement atteindre ces objectifs.