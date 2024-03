Dépigmentation en Afrique de l’Ouest : les dangers cachés du rêve d’une peau claire

En Afrique de l'Ouest, le recours au blanchiment de la peau, notamment via des injections risquées, est de plus en plus courant parmi les femmes, mettant gravement leur santé en péril. Quelles pourraient être les solutions pour inverser cette tendance dangereuse ?

Tl;dr Le blanchiment de la peau est une pratique courante en Afrique de l’Ouest.

Les femmes utilisent des injections dangereuses pour modifier leur teint.

Les produits injectés sont souvent vendus avec de fausses promesses et présentent des risques pour la santé.

L’OMS met en garde contre cette pratique, très répandue malgré les risques.

La dépigmentation de la peau, un danger pour la santé en Afrique de l’Ouest

En Afrique de l’Ouest, une pratique de plus en plus courante expose les femmes à de graves dangers pour leur santé. Le blanchiment de la peau, obtenu par des injections potentiellement dangereuses, est devenu un phénomène alarmant.

Un phénomène alarmant et répandu

Dans les marchés animés d’Abidjan, les femmes se rassemblent autour de stands où des vendeuses leur administrent des injections. Ces dernières injectent un liquide non identifié directement dans les veines des clientes, souvent sans leur en expliquer la nature exacte. Ce phénomène, bien que choquant, n’est que le reflet d’une réalité plus vaste qui sévit à travers l’Afrique de l’Ouest : la dépigmentation de la peau.

Des produits aux effets néfastes

Les crèmes éclaircissantes, largement disponibles sur le marché, sont depuis longtemps pointées du doigt pour leurs effets néfastes. Ces dernières années, une tendance encore plus inquiétante a émergé : l’utilisation de liquides à injecter directement dans les veines. Ces produits, vendus avec des promesses de résultats rapides et uniformes, deviennent de plus en plus populaires, en particulier parmi les jeunes femmes.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Des risques graves pour la santé

Les effets secondaires de ces produits sont graves. Ils peuvent entraîner une dépigmentation de la peau, mais aussi des problèmes de santé tels que le diabète et l’hypertension. De plus, le mode d’injection, souvent réalisé dans des conditions précaires, expose les femmes à un risque accru d’infections graves, notamment l’hépatite et le VIH.