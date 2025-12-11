Dépression saisonnière : 3 conseils validés par des médecins pour surmonter la morosité hivernale

Avec l’arrivée de l’hiver, la baisse de luminosité et les journées plus courtes favorisent l’apparition de troubles dépressifs saisonniers. Des médecins recommandent trois méthodes efficaces pour mieux traverser cette période difficile et préserver son moral.

Tl;dr Jours courts et froid impactent la santé mentale.

Prioriser lumière naturelle, activité physique, vitamine D.

Conseils validés par le Dr Jeremy London.

L’hiver, une saison à risque pour le moral

Lorsque les jours raccourcissent et que le thermomètre chute, il n’est pas rare de voir l’humeur décliner. De nombreux habitants des régions tempérées connaissent cette lassitude propre à l’hiver, où fatigue et baisse d’énergie semblent s’installer sans prévenir. Pour certains, ces signes vont plus loin : il s’agit d’un trouble bien identifié, la dépression saisonnière. À ce propos, le Dr Jeremy London, chirurgien cardiovasculaire diplômé de Joseph Hospital à Denver et du Carolinas Medical Center (NC), met en garde : « La lumière se fait rare, on sort moins, le rythme biologique s’en ressent… et cela peut déboucher sur un véritable mal-être. »

Distinguer la dépression saisonnière

Ce phénomène porte un nom en anglais : SAD (Seasonal Affective Disorder). Selon le National Institute of Mental Health, les symptômes apparaissent généralement dès la fin de l’automne ou au début de l’hiver, puis disparaissent avec l’arrivée des beaux jours. Si chacun peut ressentir une légère baisse de forme à cette période, chez certains individus cette affection bouleverse profondément émotions, pensées et comportements.

Des solutions validées par la science

Face à ce trouble parfois invalidant, quelles pistes pour retrouver son élan ? Le Dr London, dans une récente intervention relayée sur YouTube, insiste sur trois leviers essentiels :

L’exposition à la lumière naturelle . Rien ne remplace un bain de soleil quotidien. Selon lui : « Sortez dehors, offrez-vous chaque jour quelques instants sous la lumière du jour. C’est crucial pour réguler votre rythme circadien et améliorer la qualité du sommeil. » Les recherches menées par l’Université du Michigan, publiées dans npj Digital Medicine, confirment que notre horloge interne reste très sensible aux saisons.

. Rien ne remplace un bain de soleil quotidien. Selon lui : « Sortez dehors, offrez-vous chaque jour quelques instants sous la lumière du jour. C’est crucial pour réguler votre rythme circadien et améliorer la qualité du sommeil. » Les recherches menées par l’Université du Michigan, publiées dans npj Digital Medicine, confirment que notre horloge interne reste très sensible aux saisons. L’activité physique régulière . Même une simple promenade permettrait déjà d’agir sur le moral. Une étude récente de l’Université du Texas montre qu’échanger trente minutes assis contre une activité légère a un effet mesurable sur l’humeur.

. Même une simple promenade permettrait déjà d’agir sur le moral. Une étude récente de l’Université du Texas montre qu’échanger trente minutes assis contre une activité légère a un effet mesurable sur l’humeur. La supplémentation en vitamine D. Dernier recours si vos niveaux sont insuffisants : « Cela peut aider, mais uniquement en cas de carence prouvée. »

Lueur d’espoir face au blues hivernal

Chacun réagit différemment à l’arrivée du froid. Mais adopter ces gestes simples – privilégier la lumière du jour, bouger quotidiennement et surveiller sa vitamine D – peut offrir un soutien solide contre le fameux « coup de mou » hivernal. Rappelons toutefois que toute modification alimentaire ou prise de complément doit s’envisager avec l’avis d’un professionnel qualifié. En somme : garder espoir… et chercher le soleil partout où il se cache !