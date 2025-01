Des aliments riches en fibres pour lutter contre le cancer

Selon une étude récente, les aliments riches en fibres possèdent des propriétés anti-cancéreuses, offrant une perspective prometteuse pour la prévention du cancer grâce à une alimentation équilibrée et saine.

Tl;dr Une alimentation riche en fibres présente des propriétés anticancéreuses.

Moins de 10% des Américains consomment la quantité recommandée de fibres.

Une étude de Stanford Medicine révèle que les fibres ont des effets anticancéreux.

Importance d’une alimentation riche en fibres

Lorsque votre mère vous dit de manger des haricots, des noix, des légumes crucifères, des avocats et d’autres aliments riches en fibres, écoutez-la. Un régime riche en fibres est non seulement bénéfique pour la santé de votre intestin, mais a également de puissantes propriétés anticancéreuses. Une nouvelle étude suggère qu’un régime alimentaire riche en fibres peut jouer un rôle significatif dans la réduction du risque de certains cancers. Cependant, moins de 10% des Américains consomment la quantité minimale recommandée de fibres.

Des effets anticancéreux

Une nouvelle étude de l’Université Stanford suggère que les fibres ont des effets anticancéreux. Les chercheurs ont découvert les effets épigénétiques directs de deux sous-produits courants de la digestion des fibres et ont constaté que certaines des modifications de l’expression des gènes avaient des actions anticancéreuses.

Le rôle des acides gras à chaîne courte

Dans cette étude, les chercheurs ont découvert que lorsque nous consommons des fibres, le microbiome intestinal produit des acides gras à chaîne courte. Ces composés ont un rôle bien plus important que d’être simplement une source d’énergie. Pendant longtemps, les scientifiques ont soupçonné que ces composés affectaient indirectement la fonction des gènes.

En examinant comment les acides gras à chaîne courte propionate et butyrate modifiaient l’expression des gènes dans des cellules humaines saines, dans des cellules humaines de cancer du côlon traitées et non traitées, et dans des intestins de souris, ils ont découvert que des changements épigénétiques directs au niveau de gènes spécifiques responsables de la régulation de la prolifération cellulaire, de la différenciation et de l’apoptose, ou mort cellulaire programmée, sont cruciaux pour perturber ou contrôler la croissance cellulaire incontrôlée associée au cancer.

Conclusion de l’étude

« Nous avons trouvé un lien direct entre la consommation de fibres et la modulation de la fonction des gènes qui a des effets anticancéreux, et nous pensons que c’est probablement un mécanisme global parce que les acides gras à chaîne courte qui résultent de la digestion des fibres peuvent se déplacer dans tout le corps. Il est généralement le cas que le régime alimentaire des gens est très pauvre en fibres, et cela signifie que leur microbiome n’est pas correctement nourri et ne peut pas produire autant d’acides gras à chaîne courte qu’il le devrait. Cela ne fait pas de bien à notre santé », a déclaré Michael Snyder, professeur en génétique. Alors que les taux de cancer du côlon chez les jeunes adultes augmentent, les conclusions de cette étude soulignent l’importance de faire des choix alimentaires conscients. « En identifiant les cibles génétiques de ces molécules importantes, nous pouvons comprendre comment les fibres exercent leurs effets bénéfiques et ce qui ne va pas pendant le cancer », a ajouté Snyder.