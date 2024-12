Prévention du cancer colorectal : Les aliments clés à intégrer dans votre régime alimentaire

Comment prévenir le cancer du côlon : découvrez les aliments à privilégier dans votre régime alimentaire

Tl;dr L’augmentation des cas de cancer du côlon, en particulier chez les jeunes.

Les facteurs de risque comprennent une mauvaise alimentation et un mode de vie sédentaire.

Une bonne alimentation et un mode de vie sain peuvent réduire le risque.

Une alarme mondiale : Les cas de cancer du côlon en hausse, surtout chez les jeunes

Une nouvelle étude révèle une tendance inquiétante : le nombre de cas de cancer du côlon est en augmentation dans le monde entier, en particulier chez les jeunes de 25 à 49 ans. Les chercheurs attribuent cette tendance à une alimentation malsaine, riche en graisses saturées, en sodium, en sucre, en graisses et en autres ingrédients transformés, ainsi qu’à un mode de vie sédentaire.

Les facteurs de risque : Alimentation et mode de vie

Outre une mauvaise alimentation et un mode de vie inactif, d’autres facteurs de risque comprennent le diabète, l’obésité, la consommation d’alcool et le tabagisme. Mais il n’est pas nécessaire de succomber à cette fatalité. Des études ont montré que le risque de cancer du côlon pourrait être réduit de plus d’un tiers si les gens adoptaient une alimentation saine, faisaient de l’exercice, maintenaient un poids santé et évitaient l’alcool et le tabagisme.

Prévenir le cancer du côlon par l’alimentation

Des aliments riches en fibres et en protéines, comme les haricots et les légumineuses, peuvent prévenir la prise de poids et vous protéger des facteurs de risque liés au mode de vie. D’après l’Institut américain de recherche sur le cancer, la consommation de légumineuses peut réduire le risque de cancer colorectal.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

L’importance des produits laitiers et des céréales complètes

Il est également recommandé de consommer des produits laitiers. Selon l’Institut américain de recherche sur le cancer, il existe des preuves solides que la consommation de produits laitiers peut protéger contre le cancer colorectal. De plus, les céréales complètes, riches en nutriments allant du magnésium aux fibres, peuvent aider à soulager la constipation et à éliminer les composés cancérigènes qui pourraient se trouver dans votre côlon.

Yogourt et fruits d’agrumes pour une bonne santé intestinale

« Riche en probiotiques, le yaourt peut servir de nourriture importante pour votre santé intestinale. Il peut aider à favoriser les bonnes bactéries dans votre intestin. » En outre, les fruits d’agrumes, riches en vitamines et en composés végétaux, sont une excellente source de vitamine C. Une méta-analyse publiée dans le World Journal of Gastroenterology indique qu’une consommation élevée de citron, pomme, pastèque et kiwi peut réduire le risque de cancer colorectal de 9%.

En somme, une alimentation équilibrée et un mode de vie sain peuvent jouer un rôle crucial dans la prévention du cancer du côlon. Il est temps de prendre des mesures proactives pour préserver notre santé.