Prévenir le cancer colorectal : 8 aliments riches en fibres à privilégier

Découvrez huit aliments riches en fibres pour aider à prévenir le cancer colorectal.

Tl;dr Augmentation des cas de cancer colorectal chez les jeunes.

Facteurs de risque : alimentation pauvre en fibres, manque d’activité, alcool, tabac, obésité.

8 aliments riches en fibres pour réduire le risque : haricots, soja, lentilles, céréales complètes, brocoli, pommes, artichauts, noix.

Une augmentation alarmante du cancer colorectal chez les jeunes

Autrefois considéré comme une maladie des personnes âgées, le cancer colorectal touche de plus en plus les jeunes, une tendance inquiétante. Bien que la cause exacte reste inconnue, le mode de vie, notamment un régime alimentaire pauvre en fibres, le manque d’exercice, la consommation d’alcool et de tabac, ainsi que le surpoids, pourrait être des facteurs contributifs.

Un rôle crucial des fibres alimentaires pour notre santé

Selon une étude publiée dans le journal CFP MFC, une alimentation riche en graisses et en viandes et pauvre en fibres pourrait affecter l’intégrité des cellules du côlon. Les fibres jouent un rôle essentiel dans le maintien de la santé intestinale, favorisent le transit intestinal et sont une source de nutrition pour les bonnes bactéries intestinales, garantissant une flore intestinale saine.

8 aliments riches en fibres à consommer quotidiennement

Pour prévenir les risques de cancer colorectal, voici une liste de huit aliments riches en fibres que vous devriez intégrer dans votre alimentation quotidienne :

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

1. Haricots blancs

Ces petits haricots blancs, plus petits que les haricots ordinaires, sont une excellente source de fibres et de protéines. Ils sont parfaits pour les salades, les currys ou les ragoûts. Teneur en fibres : 10,5 g pour 100 g.

2. Soja

Le soja peut être transformé en une variété de plats délicieux, comme le tofu, le tempeh ou le miso. Ils sont riches en fibres solubles et insolubles. Teneur en fibres : 6 g pour 100 g.

3. Lentilles

Les lentilles sont non seulement une mine de nutriments, mais elles contiennent également des fibres qui favorisent le fonctionnement du système digestif. Teneur en fibres : 7,9 g pour 100 g.

4. Céréales complètes

Les céréales complètes comme le riz brun, le quinoa, l’orge et le blé complet fournissent des fibres essentielles pour la digestion et la prévention du cancer colorectal. Teneur en fibres : quinoa – 2,8 g pour 100 g, orge – 17,3 g pour 100 g.

5. Brocoli

Le brocoli est un légume crucifère connu pour ses propriétés anticancéreuses. Il contient des fibres solubles et insolubles, qui aident à la digestion. Teneur en fibres : 2,6 g pour 100 g.

6. Pommes

Les pommes sont riches en pectine, une fibre soluble qui favorise la santé intestinale. Consommer des pommes avec leur peau offre le maximum de bénéfices en fibres. Teneur en fibres : 2,4 g pour 100 g.

7. Artichauts

Les artichauts sont l’une des meilleures sources végétales de fibres. Ils contiennent de l’inuline, un type de fibre prébiotique qui favorise la croissance de bonnes bactéries intestinales. Teneur en fibres : 5,4 g pour 100 g.

8. Noix

Les noix, en particulier les noix de Grenoble, sont d’excellentes sources de fibres alimentaires et de bons gras. Elles contiennent également des antioxydants et des polyphénols qui peuvent aider à protéger contre le cancer colorectal. Teneur en fibres : 6,7 g pour 100 g.