Un aliment du quotidien pourrait réduire le risque de cancer du côlon, selon des experts

Consommé quotidiennement par de nombreuses personnes, un aliment très répandu pourrait jouer un rôle déterminant dans la réduction du risque de cancer colorectal, selon des études récentes qui mettent en avant ses bienfaits pour la santé intestinale.

Tl;dr Les céréales complètes réduisent le risque de cancer colorectal.

Mode de vie sain et activité physique sont essentiels.

Limiter viande rouge, alcool et produits transformés protège davantage.

Colorectal : l’alimentation au cœur de la prévention

Face à la progression alarmante du cancer colorectal, y compris chez des personnes plus jeunes qu’auparavant, la recherche se penche de plus en plus sur notre quotidien. Un récent rapport conjoint de l’American Institute for Cancer Research (AICR) et du World Cancer Research Fund (WCRF) vient bousculer les idées reçues, en mettant clairement en lumière le poids du mode de vie dans la prévention de cette maladie désormais classée deuxième cause mondiale de décès par cancer.

Céréales complètes : des alliées majeures contre le risque

Pour la première fois, les experts relient indépendamment la consommation quotidienne d’environ 90 grammes de céréales complètes – soit trois portions – à une diminution significative (17 %) du risque de développer un cancer colorectal. Riz complet, pain au blé entier… ces aliments « amis » de notre microbiote intestinal semblent avoir un impact positif indéniable. À l’inverse, les recherches menées sur près de 29 millions d’individus confirment que la consommation élevée de viandes rouges ou transformées (comme le bacon ou les hot-dogs), au-delà de 500 grammes par semaine, fait grimper ce risque.

L’influence globale du mode de vie

Le rapport va plus loin et détaille d’autres leviers accessibles au quotidien pour limiter l’apparition du cancer colorectal :

Maintenir un poids sain

S’activer physiquement régulièrement

Réduire sa consommation d’alcool à deux verres maximum par jour

Arrêter ou éviter le tabac

Cette accumulation d’efforts, même modestes, semble faire la différence selon le professeur Edward L. Giovannucci, principal auteur du rapport et spécialiste à la Harvard TH Chan School of Public Health : « De nombreuses mesures favorables à la prévention du cancer colorectal bénéficient aussi à la santé globale. »

Diversifier son assiette pour mieux se protéger

Outre les céréales complètes, certains aliments retiennent également l’attention des chercheurs : poissons, fruits riches en vitamine C (comme les oranges ou fraises) et légumes-feuilles tels que les épinards pourraient, eux aussi, réduire le risque. La directrice des programmes nutritionnels à l’AICR, Alice Bender, rappelle toutefois que « nulles garanties n’existent face au cancer, mais nos choix alimentaires quotidiens comptent véritablement. » Il vaut donc mieux privilégier une alimentation riche en fibres végétales – légumes secs, fruits, grains entiers –, tout en limitant progressivement produits transformés et viandes grasses.

À l’heure où chaque geste préventif compte davantage que jamais face à une maladie aux causes complexes, mais parfois évitables, ces recommandations éclairent une voie pragmatique vers une meilleure santé publique.