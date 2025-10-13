Cet en-cas croquant pourrait diviser par deux le risque de cancer du côlon

Selon des recherches récentes, la consommation régulière d’un certain en-cas croquant pourrait diminuer de moitié le risque de développer un cancer du côlon. Cette découverte met en lumière l’impact de l’alimentation sur la prévention de cette maladie.

Tl;dr Les noix réduisent le risque de récidive du cancer colorectal.

L’effet protecteur concerne uniquement les fruits à coque, pas les cacahuètes.

L’étude suggère d’intégrer les noix à l’alimentation après traitement.

Un espoir discret dans l’assiette : le rôle des noix

Face à la progression alarmante du cancer colorectal dans le monde — près de 1,9 million de nouveaux cas et 930 000 décès en 2020, selon l’OMS —, un résultat inattendu attire l’attention. Publiée dans le Journal of Clinical Oncology, une étude conduite auprès de patients atteints d’un cancer du côlon de stade III révèle que la consommation régulière de fruits à coque pourrait diviser par deux le risque de récidive et de mortalité.

Cette découverte n’est pas anodine alors que ce type de cancer touche un nombre croissant de jeunes adultes et que les projections estiment une hausse de 73 % des décès d’ici à 2040. Dans ce contexte, les facteurs liés au mode de vie, notamment l’alimentation, font désormais partie intégrante des réflexions autour du traitement.

Derrière l’étude : méthodologie et constats marquants

Les chercheurs ont exploité les données d’un essai clinique mené auprès de 826 patients traités pour un cancer du côlon avancé. Les participants ont répondu à un questionnaire détaillé sur leurs habitudes alimentaires, plus précisément sur leur consommation hebdomadaire de noix. Parmi eux, 19 % déclaraient consommer au moins deux onces (environ 57 g) de fruits à coque par semaine. Le constat est net : ceux qui intègrent régulièrement ces aliments affichent une baisse de 42 % du risque de récidive et de 57 % du risque de décès par rapport aux autres.

Une précision s’impose ici. Selon l’analyse secondaire des auteurs, seuls les véritables fruits à coque (amandes, noix, noisettes, noix de cajou ou pécan…) semblent associés à cette protection ; les cacahuètes et beurres dérivés, pourtant très populaires notamment aux États-Unis, n’offrent pas ce bénéfice. Les scientifiques avancent que la composition métabolique distincte des cacahuètes, classées parmi les légumineuses, pourrait expliquer cet écart.

Impacts cliniques et perspectives alimentaires

Pour les praticiens tels que le président d’ASCO, le Dr Daniel F. Hayes (FACP, FASCO), il serait tentant, mais erroné d’opposer alimentation saine et traitements classiques : « Loin d’être un substitut à la chimiothérapie ou à la chirurgie – qui restent incontournables –, intégrer les fruits à coque pourrait offrir un surcroît d’espoir aux patients en consolidant leur santé globale. »

En résumé, au-delà des traitements lourds habituels pour ce cancer (avec environ 70 % des patients en vie trois ans après intervention), cette recherche invite à reconsidérer certaines habitudes alimentaires :

Miser sur les fruits à coque variés après traitement.

Poursuivre la recherche clinique pour comprendre ce mécanisme protecteur.

Sans prétendre bouleverser la prise en charge actuelle ni créer des illusions excessives, ces résultats insufflent une note pragmatique d’optimisme quant au pouvoir insoupçonné du contenu de nos assiettes face au cancer colorectal.