Une étude révèle qu’une vitamine présente dans les noix et graines protège la peau du cancer

Selon une étude récente, la consommation d’une vitamine présente dans les fruits à coque et les graines serait associée à une réduction du risque de développer un cancer de la peau, suggérant un bénéfice potentiel de ces aliments pour la santé cutanée.

Tl;dr Noix et graines : riches en fer et vitamine B3.

Vitamine B3 réduit le risque de cancer de la peau.

Consultez un médecin avant tout complément alimentaire.

La vitamine B3 : un allié inattendu contre le cancer de la peau

Le simple fait d’intégrer des noix et graines dans son alimentation pourrait bien réserver quelques surprises. D’après une étude menée par une équipe du Vanderbilt University Medical Center, les propriétés protectrices de la vitamine B3 (ou nicotinamide), largement présente dans les amandes, graines de tournesol, pistaches ou encore noix de cajou, suscitent aujourd’hui un intérêt inédit. Les chercheurs ont suivi plus de 33 000 anciens combattants américains, révélant que la prise régulière de suppléments de vitamine B3 était associée à une baisse significative du risque de développer certains types de cancer cutané.

Nouveaux chiffres, nouvelles perspectives

Les résultats sont clairs : une réduction d’environ 14 % du risque global, grimpant à près de 54 % chez les personnes ayant déjà eu un diagnostic de cancer de la peau. « J’ai été surpris par l’ampleur de cette diminution du risque », confie le Dr Lee Wheless, principal auteur de l’étude parue dans JAMA Dermatology. Le mécanisme ? La nicotinamide, forme clé de la vitamine B3 trouvée dans ces aliments, contribuerait à réparer les dommages sur l’ADN causés par les rayons UV et à renforcer la résistance cellulaire.

Noix et graines : bienfaits multiples pour la santé

Au-delà du rôle majeur joué dans la prévention du cancer cutané, les noix et graines restent des sources précieuses d’oligo-éléments essentiels. À titre d’exemple :

Pistaches : environ 3,9 mg de fer pour 100 g.

environ 3,9 mg de fer pour 100 g. Noix de cajou : jusqu’à 6,7 mg pour la même quantité.

jusqu’à 6,7 mg pour la même quantité. Amandes : environ 5,4 mg/100 g.

Riches également en cuivre et autres minéraux cruciaux pour la synthèse de l’hémoglobine, leur consommation régulière – grillées légèrement ou trempées pour optimiser l’absorption – s’intègre facilement dans soupes, salades complètes ou currys maison.

Bénéfices avérés, mais prudence recommandée

Face à cet engouement pour les vertus des noix et graines, il convient toutefois d’adopter une approche raisonnée. Surtout si l’on envisage une supplémentation en vitamine B3. Chaque organisme réagit différemment ; seul un professionnel saura orienter au mieux selon les besoins individuels. Ces découvertes relancent le débat sur le potentiel préventif d’aliments simples… sans jamais se substituer à un avis médical éclairé.