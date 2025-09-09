Un ingrédient supplémentaire du thé vert pourrait renforcer sa lutte contre Alzheimer

Des chercheurs suggèrent que la consommation de thé vert pourrait contribuer à ralentir la progression de la maladie d’Alzheimer, à condition d’être associée à un ingrédient spécifique renforçant son efficacité selon des études récentes.

Tl;dr Le thé vert associé à la vitamine B3 soutient le cerveau.

Cette combinaison aide à éliminer les plaques liées à Alzheimer.

Les habitudes de vie restent essentielles pour prévenir la démence.

Un espoir discret dans la lutte contre Alzheimer

Alors que la maladie d’Alzheimer demeure, pour des millions de familles, un horizon angoissant, de nouvelles pistes émergent parfois là où on ne les attend pas. Parmi elles, une association intrigante attire aujourd’hui l’attention des chercheurs : le mariage du thé vert et de la vitamine B3, ou plus précisément la combinaison entre l’antioxydant EGCG contenu dans le thé vert et le nicotinamide, une forme particulière de vitamine B3.

La science derrière ce duo inattendu

Selon des travaux récents menés à l’Université de Californie, Irvine, cette alliance pourrait restaurer l’énergie des neurones vieillissants, relançant leur capacité à « nettoyer » les dépôts toxiques responsables de la dégénérescence cérébrale. Les chercheurs ont observé que lorsque des cellules cérébrales âgées sont exposées au couple EGCG-nicotinamide durant seulement 24 heures en laboratoire, elles retrouvent des niveaux de GTP – une molécule énergétique cruciale – comparables à ceux observés chez les sujets jeunes. Cette restauration favorise alors l’élimination de la protéine amyloïde-bêta, bien connue pour son rôle clé dans Alzheimer.

L’efficacité du thé vert : plus qu’une simple boisson ?

Le EGCG, composé central du thé vert, avait déjà été mis en avant pour sa capacité à réduire les accumulations d’amyloïde-bêta et de protéine tau, deux signatures biologiques de la maladie. En parallèle, diverses études observationnelles suggèrent que les adeptes du thé vert bénéficient d’un risque réduit jusqu’à 25 % de développer une démence. Notons par ailleurs que chez des seniors japonais consommant trois tasses ou plus par jour, on observe moins de lésions cérébrales associées au vieillissement.

Vers une approche globale et nuancée

Cependant, s’il est tentant d’y voir un remède miracle, la prudence reste de mise. La prise isolée de nicotinamide sous forme de complément n’a pas encore livré tous ses secrets en matière d’efficacité cérébrale : son absorption par voie orale demeure limitée selon les scientifiques. Dans ce contexte, voici quelques recommandations clés pour maximiser vos chances de préserver votre mémoire :

Privilégier 3 à 5 tasses quotidiennes de thé vert nature.

Miser sur une alimentation équilibrée et l’activité physique régulière.

S’assurer d’un sommeil réparateur et rester intellectuellement actif.

Ce qui se dessine derrière ces découvertes, c’est moins une potion magique qu’un encouragement à cultiver au quotidien des gestes simples, mais puissants pour prendre soin durablement de son cerveau.