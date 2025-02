Le yaourt, potentiel allié contre le cancer du côlon

Ces résultats, bien qu’encourageants, restent à confirmer par d’autres études. Néanmoins, ils s’ajoutent aux preuves montrant le lien entre l’alimentation, le microbiome intestinal et le risque de cancer colorectal. L’idée que l’alimentation pourrait fonctionner comme un médicament préventif mérite d’être explorée plus en profondeur.

« Mon approche consiste à essayer de relier les régimes alimentaires à long terme et autres expositions à une possible différence clé dans les tissus, comme la présence ou l’absence d’une espèce particulière de bactéries. Ce genre de travail de détective peut renforcer les preuves reliant l’ alimentation aux résultats de santé. »

Cette découverte s’aligne avec plusieurs autres études observationnelles, suggérant que le yaourt pourrait posséder des propriétés anti-tumorales . « Notre étude apporte des preuves uniques sur les bénéfices potentiels du yaourt », déclare Shuji Ogino, épidémiologiste à l’hôpital Brigham et à l’université Harvard.

Néanmoins, toutes les recherches ne s’accordaient pas sur la nature de ces bénéfices. L’analyse actuelle contribue à éclaircir certaines zones d’ombre. Bien que les épidémiologistes n’aient pas trouvé de lien significatif entre la consommation de yaourt et l’incidence générale du cancer colorectal, ils ont observé une association notable en se penchant sur des sous-types spécifiques de ce cancer.

Selon une récente étude américaine, consommer deux portions de yaourt par semaine pourrait protéger contre certains types de cancer . Depuis plusieurs années, les scientifiques soupçonnaient le yaourt et ses bactéries vivantes de présenter des bienfaits pour la santé intestinale.

