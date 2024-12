Longévité : une nouvelle étude révèle le rôle crucial de la santé intestinale

Une clé de la longévité réside-t-elle dans l'amélioration de la santé intestinale ? Une nouvelle étude apporte un éclairage sur les raisons pour lesquelles certaines personnes vivent plus longtemps.

Tl;dr La santé intestinale influence la longévité et la santé globale.

Une alimentation riche en fibres et probiotiques favorise une bonne santé intestinale.

Le maintien de la diversité microbienne avec l’âge peut retarder l’immunosénescence.

La clé de la longévité : une flore intestinale saine

De nombreuses études ont démontré l’impact de la santé intestinale sur notre bien-être global. Récemment, une recherche publiée dans Exploratory Research and Hypothesis in Medicine établit un lien entre une flore intestinale équilibrée et un vieillissement en bonne santé.

Un monde microscopique essentiel à notre santé

Notre intestin abrite un univers microscopique peuplé de trillions de micro-organismes qui influencent de nombreux aspects de notre santé. Ces organismes, collectivement appelés microbiome intestinal, ont un rôle à jouer tant dans notre système digestif qu’en dehors. Selon une étude publiée dans The Lancet, nous sommes en premier lieu exposés aux microbes lors de notre passage par le canal de naissance de notre mère.

L’importance de la diversité microbienne

La diversité du microbiome intestinal s’accroît au fur et à mesure que nous grandissons, commençant par contenir différentes espèces microbiennes. Une plus grande diversité microbiome est essentielle pour une santé intestinale robuste et une santé globale optimale. Des aliments riches en fibres tels que les fruits, les légumes, les céréales complètes, les légumineuses, ainsi que les aliments riches en probiotiques comme le yaourt, le kéfir, la choucroute et le kimchi contribuent à l’ajout de bactéries bénéfiques, améliorant ainsi la santé globale et la longévité.

Vieillissement et microbiome intestinal

Avec l’âge, la diversité microbienne diminue, ce qui peut affaiblir le système immunitaire et augmenter la progression de maladies liées à l’âge telles que la sarcopénie et l’ostéoporose. Cependant, le maintien de la diversité microbienne en vieillissant peut retarder l’« immunosénescence » et améliorer la réponse immunitaire, prévenant ainsi de nombreux problèmes et maladies liés à l’âge.

Un régime et un mode de vie sains pour un microbiome équilibré

Des souches probiotiques comme le Bifidobacterium longum et le Lactobacillus peuvent améliorer l’immunité et réduire l’inflammation chez les personnes âgées. Une activité physique régulière et une alimentation équilibrée contribuent également à maintenir un microbiome diversifié et stable, essentiel pour la longévité et la santé des populations vieillissantes. Il semble donc que la clé pour ralentir le vieillissement réside dans le maintien d’un microbiome intestinal diversifié et sain.