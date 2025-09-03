Dès aujourd’hui, l’Europe interdit les vernis gels : ce que vous devez savoir sur les dangers cachés

L'Union européenne met en application une nouvelle interdiction concernant le vernis à ongles en gel, entrée en vigueur ce jour. Cette mesure vise à protéger les consommateurs face à des risques pour la santé jusqu'ici méconnus.

Tl;dr Le vernis à ongles gel banni de l’UE à cause des risques pour la santé.

Le TPO lié à des soucis de fertilité et de reproduction.

Les salons doivent cesser de les utiliser et les vendre immédiatement.

L’interdiction européenne : un tournant pour le secteur des ongles

Depuis le 1ᵉʳ septembre, la commercialisation et l’utilisation de vernis à ongles en gel contenant du TPO (oxyde de triméthylbenzoyle diphénylphosphine) sont désormais strictement prohibées au sein de l’Union européenne. Cette mesure, annoncée dès le mois de mai par Bruxelles, vise à protéger la santé des consommateurs face à des risques jugés bien réels, même si les preuves directes sur l’humain demeurent limitées. « L’Union européenne agit ici par précaution, faute d’études humaines à grande échelle, mais avec suffisamment d’alertes pour durcir la réglementation », nuance la dermatologue Hannah Kopelman, interrogée par Wellness Pulse.

Pourquoi viser le TPO ?

La décision ne tombe pas du ciel. Au fil des années, plusieurs études scientifiques ont mis en lumière le potentiel toxique du TPO, notamment sur la fertilité et la santé reproductive. Les données recueillies chez l’animal sont préoccupantes : chez les rongeurs, une exposition élevée entraîne infertilité complète chez la femelle et diminution de la taille des testicules et du nombre de spermatozoïdes chez le mâle. Certes, les doses testées étaient bien supérieures à ce qu’un utilisateur rencontre lors d’une manucure classique — et l’exposition se faisait par voie orale, non cutanée. Pourtant, le principe de précaution l’a emporté.

Un succès éclatant… mais dangereux ?

Le vernis gel s’est imposé depuis les années 2000 comme une référence dans les salons de beauté européens grâce à son fini ultra-lustré et sa tenue exceptionnelle. Sa spécificité ? Un séchage sous lampe UV ou LED qui fixe durablement le produit sur l’ongle sans s’écailler pendant plusieurs semaines. Mais c’est précisément ce rendu brillant que l’on doit au TPO, molécule jusqu’ici autorisée à hauteur maximale de 5 % pour un usage professionnel. Désormais, plus aucune tolérance : toute vente ou usage est interdit – sans délai supplémentaire pour écouler les stocks existants.

Quelles conséquences pour les professionnels ?

Du côté des importateurs et professionnels du secteur de la beauté, cette décision est reçue avec un mélange d’inquiétude et d’urgence. Beaucoup jugent que la date butoir du 1ᵉʳ septembre laisse trop peu de temps pour adapter leur offre et trouver des alternatives dépourvues de TPO. Aux États-Unis en revanche, aucun encadrement n’est encore en vigueur ; seules les personnes soucieuses peuvent demander expressément des produits garantis « sans TPO ».

Pour résumer, voici ce que cette nouvelle réglementation impose aux salons :

Suppression immédiate des stocks contenant du TPO.

Recherche active de produits alternatifs conformes.

Sensibilisation accrue auprès des clients quant aux risques sanitaires potentiels.

Si cette interdiction marque une rupture nette avec une habitude esthétique très répandue, elle traduit aussi une volonté croissante de concilier innovation cosmétique et préservation de la santé publique au sein de l’UE.