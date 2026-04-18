Les ongles en gel sont-ils dangereux ? Une médecin fait le point

Les ongles en gel séduisent de plus en plus d’adeptes, mais soulèvent aussi des questions sur leurs effets sur la santé. Un médecin du NHS fait le point sur les risques associés à cette technique populaire de manucure.

Tl;dr Les ongles en gel sont sûrs si appliqués et retirés correctement.

Il faut respecter certains conseils d’hydratation et de nutrition pour une bonne santé ongulaire.

Faites des pauses et faites appel à des professionnels.

Des ongles parfaits pour les fêtes : à quel prix ?

L’approche des fêtes relance, comme chaque année, l’engouement pour la manucure gel. Pour beaucoup, arborer des ongles brillants et impeccables s’impose comme un incontournable du look festif. Mais derrière cette apparence soignée, la question demeure : les gel nails représentent-ils un risque réel pour la santé de nos ongles ? Le docteur Amir Khan, généraliste au sein du NHS à Bradford, jette un éclairage nuancé sur le sujet.

L’essentiel à retenir sur les ongles en gel

À première vue, ces faux ongles séduisent par leur aspect naturel, leur éclat remarquable et une certaine souplesse. Pourtant, selon le Dr Khan, tout réside dans la méthode : « Ce n’est pas tant le gel lui-même qui pose problème, mais plutôt sa pose et son retrait ; mal réalisés ou trop fréquents, ils fragilisent l’ongle ». Un limage excessif avant application ou l’utilisation abusive d’acétone sont souvent responsables d’ongles cassants ou abîmés. Paradoxalement, dans certains cas, la couche de gel peut même servir de barrière protectrice pour les ongles naturels.

Notons également que l’exposition aux lampes UV utilisées lors du séchage demeure limitée et que nombre de professionnels optent désormais pour des lampes LED, jugées moins agressives.

Cinq réflexes simples pour préserver ses ongles

Pour celles et ceux qui souhaitent conserver de beaux ongles sans renoncer au gel, quelques gestes essentiels font toute la différence :

Faire des pauses entre deux applications afin de laisser respirer ses ongles naturels.

entre deux applications afin de laisser respirer ses ongles naturels. Masser régulièrement ses cuticules avec une huile nourrissante , gage d’hydratation optimale.

, gage d’hydratation optimale. S’adresser à un professionnel qualifié pour retirer le gel , et éviter absolument de décoller soi-même la matière.

, et éviter absolument de décoller soi-même la matière. Appliquer une crème solaire ou porter des gants sans doigts si votre peau est sensible à la lumière UV.

si votre peau est sensible à la lumière UV. Miser sur une alimentation riche en protéines, zinc et biotine, nutriments indispensables à la santé des ongles — œufs, saumon ou lentilles figurant parmi les aliments recommandés par le médecin.

L’avis du médecin : précautions et bon sens avant tout

Le Dr Khan le rappelle volontiers : « Avoir recours au gel ou aux faux ongles n’est pas dangereux en soi, mais il ne faut pas négliger ses ongles naturels entre deux manucures. Leur accorder un minimum d’attention reste indispensable pour qu’ils demeurent forts et éclatants ! »

Aucun besoin de bannir définitivement les manucures en gel cet hiver. La clé réside surtout dans l’écoute de ses besoins et le respect des bonnes pratiques évoquées par ce spécialiste britannique.