Des gencives qui saignent après le fil dentaire ? Explications et solutions

Vous constatez des saignements lorsque vous utilisez du fil dentaire ? Découvrez ce que cela signifie et comment y remédier pour retrouver une hygiène buccale saine et sans douleur.

Tl;dr Le saignement des gencives pendant la soie dentaire peut indiquer une maladie des gencives ou une mauvaise technique.

La plaque, l’accumulation de bactéries sur la ligne des gencives, est la principale cause de l’inflammation des gencives.

Une hygiène bucco-dentaire complète et régulière peut prévenir et traiter le saignement des gencives.

Comprendre le saignement des gencives lors du passage de la soie dentaire

Beaucoup d’entre nous ont connu ce moment désagréable : vous passez la soie dentaire et vous remarquez une légère trace de sang. Bien que ce phénomène puisse sembler banal à première vue, il peut en réalité être le signe de problèmes de santé bucco-dentaire plus graves. Le saignement des gencives pendant la soie dentaire est un problème courant qui peut indiquer des problèmes de santé bucco-dentaire sous-jacents.

Le coupable principal : la plaque dentaire. Cette accumulation de bactéries se forme le long de la ligne des gencives et peut causer une inflammation. Si elle n’est pas traitée, cette inflammation peut s’aggraver, entraînant une dégradation plus sévère des gencives et, dans les cas les plus graves, la perte de dents.

Les causes du saignement des gencives

D’après le Dr Sacheev Nanda, chirurgien-dentiste en chef à la Ruby Hall Clinic de Pune, plusieurs facteurs peuvent contribuer au saignement des gencives lors du passage de la soie dentaire. Parmi ceux-ci, on compte :

La gingivite, une inflammation des gencives causée par l’accumulation de plaque.

Une mauvaise technique de passage de la soie dentaire. Il est possible de blesser ses gencives en frottant trop fort ou en faisant claquer la soie entre les dents.

Le manque de vitamines C et K, qui peut affaiblir les vaisseaux sanguins et favoriser le saignement des gencives.

Selon le Dr Saumya Saluja, éducatrice en santé au Healthy Indian Project, une hygiène bucco-dentaire complète est la clé pour prévenir et traiter le saignement des gencives. Parmi les pratiques recommandées, citons :

Le passage régulier et doux de la soie dentaire

L’utilisation d’une brosse à dents à poils souples et d’un bain de bouche antibactérien

L’adoption d’un régime alimentaire riche en vitamines C et K

Il est également conseillé de consulter régulièrement un dentiste pour vérifier l’absence de maladies des gencives ou d’autres troubles bucco-dentaires. En effet, une mauvaise hygiène bucco-dentaire peut être liée à des problèmes de santé plus larges, comme le diabète et les maladies cardiovasculaires.