Des scientifiques découvrent un “alphabet phonétique” dans le cri des baleines

Cette découverte est une preuve supplémentaire de l’intelligence et de la complexité des cétacés. Le mystère entourant leur langage ne fait qu’accroître notre fascination pour ces créatures marines. Espérons que cette avancée majeure ouvrira la voie à de nouvelles recherches pour déchiffrer ce langage mystérieux.

Malgré cette avancée, le langage des baleines reste un mystère pour la science. Les chercheurs ont noté que ces “codas” présentent une structure contextuelle et combinatoire, avec des caractéristiques telles que le “rubato” et l’“ornementation”. Cependant, la signification exacte de ces “clics” demeure inconnue.

Ce qui rend cette découverte particulièrement intéressante, c’est que ces “clics”, appelés “codas”, varient en rythme et en longueur. Selon les scientifiques, ces variations permettraient aux cétacés de transmettre bien plus d’informations que prévu auparavant.

