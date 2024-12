Des shorts innovants pour faciliter et prolonger la marche des seniors

Des shorts innovants qui facilitent la marche pour les seniors et prolongent leur autonomie de déplacement.

Tl;dr Les chercheurs allemands ont développé un dispositif robotisé pour aider à la marche.

Le système, appelé WalkON, est particulièrement utile pour les personnes âgées et les malades.

WalkON réduit l’énergie dépensée pendant la marche, simulant l’effet de perdre du poids.

Un dispositif robotisé pour une meilleure mobilité

Marcher, c’est la meilleure médecine de l’homme. Cette citation d’Hippocrate n’a jamais été aussi pertinente qu’aujourd’hui, où nous comptons de plus en plus de pas pour atteindre nos objectifs de santé. Mais qu’en est-il des personnes fragiles et âgées pour qui la marche est un défi ? Des chercheurs allemands ont conçu le dispositif parfait pour elles : des shorts robotisés.

WalkON : L’innovation au service de la marche

Issus de l’Université Technique de Munich (TUM), ces chercheurs ont créé un système motorisé, semblable à un sac à dos, qui aide les gens à marcher sur de longues distances en dépensant beaucoup moins d’énergie. Selon le professeur Lorenzio Masia de la TUM, le dispositif, judicieusement nommé WalkON, « a le même concept que le vélo électrique, mais pour la marche. »

Une solution pour les personnes âgées et les malades

WalkON est particulièrement utile pour les personnes âgées et celles affaiblies par une maladie (cardiaque ou pulmonaire) mais qui n’ont pas besoin de déambulateurs. Masia souligne que « la marche aide à améliorer leur métabolisme, ce qui peut avoir un effet positif sur leur maladie. »

Fonctionnement de WalkON

Enrica Tricomi, doctorante, a démontré comment fonctionnent ces shorts robotisés légers et portables. Le système comprend deux harnais de cuisse connectés à une ceinture, avec deux tendons artificiels fins et des capteurs de mouvement sur les côtés extérieurs. Ces tendons évaluent l’angle et la vitesse de la hanche, aidant ainsi l’utilisateur à marcher facilement en soulageant les fléchisseurs de la hanche.

Selon les recherches, pour une personne jeune qui marche 500m en montée avec le short, l’énergie dépensée est réduite de 18% par rapport à une marche normale. Pour une personne âgée qui marche 400m sur une surface plane avec le dispositif, l’énergie dépensée est réduite de plus de 10%, soit l’équivalent de perdre 6 à 10kg de poids corporel.