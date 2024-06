Détection du cancer de la peau: comment ça marche ?

La semaine nationale de dépistage du cancer de la peau est une occasion importante de sensibilisation. Nous rappelons l’importance d’un dépistage régulier et d’une protection solaire adéquate. Cette maladie, si elle est détectée tôt, peut être traitée efficacement. N’oublions pas que notre peau est le reflet de notre santé, prenons-en soin.

La principale cause du cancer de la peau est sans conteste l’exposition au soleil. Les coups de soleil sévères, en particulier durant l’enfance, augmentent le risque de mélanome à l’âge adulte. Les personnes à la peau claire, qui bronzent difficilement et attrapent facilement des coups de soleil sont particulièrement à risque. L’hérédité peut également jouer un rôle dans l’apparition de ce cancer. En effet, 10% des personnes atteintes de mélanome ont des antécédents familiaux.

C’est une maladie silencieuse qui peut devenir mortelle si elle n’est pas prise à temps. En ce lundi 10 juin, débute la semaine nationale de dépistage du cancer de la peau . Un événement crucial, car cette maladie pourrait être la plus répandue en France, avec une estimation de 141.000 à 245.000 cas diagnostiqués chaque année, selon Santé Publique France .

