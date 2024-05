Top 8 des pays avec le risque le plus élevé de cancer de la peau

En France, on recense annuellement de 141 200 à 243 500 nouveaux cas de cancer de la peau, bien que notre pays ne soit pas le plus touché à l'échelle mondiale. Quels sont alors les pays les plus exposés à ce risque ?

Tl;dr Entre 141 200 et 243 500 cas de cancer de la peau sont diagnostiqués chaque année en France.

Le cancer de la peau a triplé en 30 ans, principalement dû aux rayonnements ultraviolets naturels.

Les pays à plus grand risque sont l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Danemark, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède, la Suisse, et l’Allemagne.

L’Europe est impactée par le changement climatique, entraînant des saisons plus chaudes et sèches.

Le cancer de la peau, une menace croissante

En France, chaque année, on dénombre entre 141 200 et 243 500 cas de cancer de la peau. Ce chiffre alarmant a triplé en l’espace de trois décennies. Les principales victimes sont les personnes exposées aux rayonnements ultraviolets naturels, notamment ceux travaillant en extérieur.

Les pays les plus touchés

À l’échelle mondiale, ce nombre s’élève à 2 à 3 millions de cas chaque année. La base de données Statista a identifié les pays présentant le plus grand risque de développement de cette maladie, basée sur le pourcentage démographique et le taux d’incidence. En tête de liste, on retrouve :

L’Australie (36,6 cas pour 100 000 personnes en 2020)

La Nouvelle-Zélande (31,6 cas)

Le Danemark (29,7 cas)

Les Pays-Bas (27, 0 cas)

La Norvège (26,4 cas)

La Suède (23,3 cas)

La Suisse (21,6 cas)

L’Allemagne (20,5 cas)

Un risque plus élevé en Europe

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les pays les plus ensoleillés ne sont pas les plus touchés. C’est en réalité l’Europe de l’Est et de l’Ouest qui a été grandement impactée. Le changement climatique a provoqué des saisons de plus en plus chaudes et sèches, augmentant ainsi le risque de cancer de la peau.

L’Australie et la Nouvelle-Zélande, des cas particuliers

L’Australie et la Nouvelle-Zélande restent cependant en tête du classement. Selon Soleil info, ces deux régions sont particulièrement touchées en raison de l’origine anglo-saxonne de leur population et de l’exposition au soleil “tropical”.