Coups de soleil : Attention, ils peuvent augmenter de 80% votre risque de cancer

En cas de coup de soleil à cloques , il est crucial de fuir le soleil et de refroidir la zone brûlée avec un linge humide ou un brumisateur. Il est fortement recommandé de ne pas percer les cloques car elles devraient se résorber naturellement. En cas de rupture spontanée, il est nécessaire de désinfecter la zone avec un antiseptique local pour prévenir d’une infection .

Cinq coups de soleil de ce type peuvent « augmenter le risque de développer un mélanome de 80% », prévient le Dr Kornmehl. Ce cancer agressif attaque les mélanocytes, les cellules responsables de la pigmentation de la peau. Elle illustre ses propos avec une photo d’un coup de soleil présentant une grosse rougeur et de nombreuses petites cloques.

Le soleil est une source de plaisir et de détente pendant les vacances. Toutefois, une exposition excessive peut causer des coups de soleil , des brûlures de la peau qui peuvent être accompagnées de rougeurs, de douleurs et d’une sensation de chaleur. Le Dr Heather Kornmehl, dermatologue américaine, met en garde contre un type de coup de soleil qui « fait muter les cellules de votre peau ».

