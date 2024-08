Un dermatologue révèle les 4 zones du visage négligées lors de l’application de la crème solaire

Il est essentiel de prendre conscience de l’importance de la protection solaire. L’été, mais aussi tout au long de l’année, n’oublions pas d’appliquer et de réappliquer de la crème solaire sur toutes les zones exposées. Notre santé en dépend.

Au-delà de l’application de la crème solaire, d’autres mesures peuvent être prises pour se protéger du soleil, telles que le port de vêtements couvrants, de lunettes de soleil et d’un chapeau à larges bords.

La dermatologue américaine Shereene Idriss, suivie par près d’un million d’abonnés sur TikTok, a récemment partagé les zones du visage souvent oubliées lors de l’application de crème solaire. Parmi celles-ci, on retrouve :

En effet, des zones cruciales sont souvent négligées lors de l’application de la crème solaire. Un oubli qui peut s’avérer fatal sachant que les rayons ultraviolets du soleil peuvent favoriser le développement de cellules cancéreuses après une exposition chronique et excessive.

Selon la Fédération des Entreprises de la Beauté (FEBEA), « 79% des Français tentent de se protéger du soleil » avec un produit solaire. Un chiffre encourageant qui cache pourtant une réalité plus nuancée : une application trop rare et souvent incomplète.

En été, les Français ont tendance à utiliser fréquemment de la crème solaire pour se défendre contre les rayons ultraviolets du soleil. Cependant, beaucoup n'en mettent pas suffisamment ou négligent des zones essentielles. Et vous, savez-vous l'appliquer correctement ?

