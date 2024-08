Soulagez vos coups de soleil avec ces 5 astuces naturelles !

Pendant l'été, le désir de bronzer peut souvent conduire à des coups de soleil. Heureusement, il existe des remèdes naturels pour soulager ces rougeurs. Avez-vous déjà essayé l'une de ces solutions ?

Tl;dr Le bicarbonate de soude peut apaiser les brûlures solaires.

Le gel d’aloe vera aide à régénérer une peau agressée par le soleil.

Le melon, riche en vitamine A et acides gras, soulage les douleurs solaires.

L’huile de calendula et l’argile sont d’excellents cicatrisants pour les coups de soleil.

Des coups de soleil ? Des solutions naturelles à portée de main

Qui n’a jamais été victime d’un coup de soleil après une journée passée à la plage ? Voici quelques astuces naturelles pour apaiser les rougeurs et soulager la peau.

Le bicarbonate de soude : un allié surprenant

Le bicarbonate de soude, cette « fameuse poudre blanche », peut être une solution rapide et efficace. Trois cuillères à soupe dans un bol d’eau fraîche, et le tour est joué. Appliquez des compresses imbibées de ce mélange sur le coup de soleil pendant dix minutes et réitérez si besoin.

L’Aloe vera et le melon : une combinaison fruitée

Le gel d’aloe vera, plante aux propriétés multiples, permet d’équilibrer le pH d’une peau agressée par le soleil en favorisant la régénération cellulaire. En parallèle, le melon, riche en vitamine A et en acides gras, peut apporter un véritable soulagement aux douleurs solaires.

L’huile de calendula et l’argile : des remèdes de grand-mère

L’huile de calendula, reconstituante et cicatrisante, est une précieuse alliée contre les coups de soleil. Quelques gouttes déposées sur la peau après une exposition prolongée suffisent pour apaiser l’épiderme. Quant à l’argile, elle neutralise les microbes et bactéries tout en accélérant la cicatrisation de la brûlure.