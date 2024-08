3 signes d’alerte d’un coup de soleil à ne pas ignorer

Il est crucial de rappeler l’importance de la prudence face à l’exposition solaire. Les dommages causés par le soleil peuvent être graves, voire irréversibles. Protégez-vous et protégez vos proches.

Un autre signe d’alerte à ne pas négliger est la sensation de malaise . Si vous souffrez de vertiges, de maux de tête, de vomissements et de fièvre après une exposition au soleil, il est impératif de consulter un spécialiste. N’oublions pas que la prévention est essentielle : l’utilisation d’ une crème solaire à indice élevé et à large spectre est recommandée avant toute exposition au soleil.

