Diabète type 2 : cette boisson pourrait faire baisser la glycémie

Les personnes consommant du kombucha avaient, dans un essai clinique, une glycémie à jeun plus faible que lorsqu'une boisson placebo était consommée.

Le kombucha (écrit aussi comboucha) est une boisson fermentée, un peu acide, composée principalement de levures et bactéries.

Reconnue pour ses vertus antioxydantes et probiotiques, elle pourrait ainsi avoir des propriétés de réduction de la glycémie à jeun chez les personnes atteintes d’un diabète de type 2.

Des chercheurs de l’université de Georgetown aux Etats-Unis ont mené un petit essai clinique impliquant 12 personnes diabétiques. Ces dernières ont alors bu du kombucha pendant quatre semaines, ou un placebo ayant un goût similaire.

Puis, au terme d’une période de deux mois sans ces boissons, elles étaient échangées entre les deux groupes, là encore pour une période de quatre semaines.

Les taux de glycémie à jeun ont été déterminés à plusieurs moments de l’essai et les résultats secondaires (santé intestinale, état de la peau, la santé mentale et la santé vulvo-vaginale) l’ont été par le biais d’un questionnaire.

Quel résultat ? Le kombucha a semble-t-il réduit la glycémie moyenne à jeun après quatre semaines (de 164 à 116 milligrammes par décilitre), quand la différence après quatre semaines avec le placebo n’était pas significative (162 contre 141 milligrammes par décilitre).

Mais ce n’est pas tout. Les médecins ont aussi analysé la a composition des micro-organismes en fermentation dans le kombucha afin de savoir si des ingrédients pourraient être plus actifs par rapport à d’autres. La boisson était composée pour sa majeure partie de bactéries lactiques, bactéries acétiques et d’une levure appelée Dekkera.

Chagai Mendelson, l’un des auteurs de l’essai, conclut et se projette :

Nous avons pu fournir des preuves préliminaires qu’une boisson courante pourrait avoir un effet sur le diabète. Nous espérons qu’un essai beaucoup plus vaste (…) pourra être entrepris pour donner une réponse plus définitive à l’efficacité du kombucha dans la réduction de la glycémie, et donc prévenir ou aider à traiter le diabète de type 2.