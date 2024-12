Douleur aiguë à la mâchoire pendant les repas ? Possible syndrome rare en cause

Ressentez-vous une douleur aiguë à la mâchoire lorsque vous mangez ? Il est possible que vous soyez atteint d'un syndrome rare.

Tl;dr Le syndrome de la première bouchée est une condition rare provoquant une douleur aiguë à la mâchoire.

Il est souvent lié à une chirurgie de la tête ou du cou, ou à certaines formes de cancer.

Le traitement peut inclure des médicaments et des injections de Botox.

Le syndrome de la première bouchée : une condition rare mais douloureuse

Il est possible que vous n’ayez jamais entendu parler du syndrome de la première bouchée. C’est une condition rare, mais si vous ressentez une douleur aiguë dans votre mâchoire après avoir pris une bouchée de nourriture, en particulier quelque chose de sucré ou d’acide, vous pourriez en être atteint.

Le syndrome de la première bouchée peut survenir sans cause connue. Toutefois, les personnes ayant des tumeurs de la tête ou du cou, ou celles ayant subi certains traitements contre le cancer ou des chirurgies, ont un risque beaucoup plus élevé de développer cette condition.

Comprendre la douleur provoquée par le syndrome

Quand une personne atteinte du syndrome de la première bouchée prend sa première bouchée d’un repas, elle peut ressentir une douleur aiguë, une crampe ou un spasme près des glandes salivaires parotides le long de la mâchoire inférieure. Cette douleur, qui se produit généralement d’un côté du visage, disparaît souvent après les quelques bouchées suivantes.

En général, cela se produit parce que les fibres sympathiques de vos glandes salivaires parotides sont endommagées ou blessées lors d’opérations chirurgicales, explique le Dr Mark Drangsholt, DDS, MPH, PhD, professeur et président du département de médecine buccale et clinicien à l’Université de Washington Center for Pain Relief.

La confusion avec d’autres conditions

Certaines personnes sur les médias sociaux ont partagé leurs expériences de douleurs à la mâchoire, se demandant si elles étaient dues au syndrome de la première bouchée. Bien qu’il soit possible d’avoir ce syndrome sans antécédents de chirurgie buccale ou de cancer, les experts disent que c’est très rare.

« Je pense que ce qui peut prêter à confusion, c’est que d’autres conditions peuvent provoquer des douleurs lorsque vous mangez, comme des problèmes de l’articulation temporomandibulaire, qui n’est pas loin de cette zone », précise Ileana Showalter, MD, une otolaryngologiste certifiée par le conseil.

Le traitement du syndrome

Il est impossible de prévenir le syndrome de la première bouchée, mais vous pouvez traiter la douleur avec certains médicaments. « J’ai principalement utilisé des anticonvulsivants, des médicaments comme le gabapentin et le pregabalin », explique le Dr Drangsholt. Non seulement ils sont efficaces, mais ils « réduisent généralement la gravité de la douleur et diminuent souvent le nombre de crises », ajoute-t-il.

Les injections de Botox (toxine botulique) dans la glande parotide peuvent également soulager les symptômes en bloquant les nerfs. Consulter un spécialiste de la douleur orofaciale, de la médecine buccale, de la neurologie, ou un médecin ORL peut vous aider à trouver le bon plan de traitement pour vos symptômes.