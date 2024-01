Mewing : La technique contestée de beauté qui fait fureur sur TikTok

Le "mewing", une technique populaire sur TikTok, permet de remodeler sa mâchoire et d'éliminer le double menton, mais n'est pas dénuée de risques. Est-ce que vous seriez prêt à l'essayer malgré cela ?

Tl;dr Le “mewing”, technique populaire sur Tiktok, vise à remodeler la mâchoire.

La méthode consiste à coller les dents et la langue contre le palais.

Le “mewing” n’est pas sans risques et peut provoquer des douleurs.

Il manque des preuves scientifiques pour soutenir l’efficacité du “mewing”.

Le phénomène du “mewing” sur Tiktok

Si vous êtes un utilisateur de Tiktok, vous avez sans doute déjà croisé le terme “mewing”. Cette technique, qui se veut être une solution pour remodeler sa mâchoire et éliminer le double menton, gagne en popularité sur la plateforme. Cependant, le “mewing”, malgré son attrait, n’est pas dénué de risques.

Comprendre la technique

Le “mewing” doit son nom à l’orthodontiste britannique John Mew et son fils Mike Mew qui l’ont popularisé. Plus qu’une simple astuce beauté, cette méthode propose une alternative à la chirurgie esthétique. Elle consiste à “coller les dents de la mâchoire supérieure et celles de mâchoire inférieure et de placer la langue contre le palais le plus longtemps possible, tout en gardant la bouche fermée”. De cette façon, les muscles de la mâchoire inférieure sont sollicités et se tonifient.

Quels sont les risques ?

Malgré les promesses tentantes, le “mewing” n’est pas sans danger. En effet, lorsqu’elle est mal réalisée, cette technique peut engendrer des douleurs musculaires. De plus, elle peut aggraver le bruxisme, le grincement des dents, chez certaines personnes.

Manque de preuves scientifiques

Il est à noter que le “mewing” n’a pas été validé par des études scientifiques. De plus, la plupart des images et vidéos vantant les bienfaits de cette technique sur Tiktok sont retouchées, ne reflétant pas la réalité.