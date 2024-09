Durée et incubation de la Covid : Combien de temps dure la contagion?

Le Covid-19 reste extrêmement transmissible, avec l'Omicron infectant près de 10 individus comparativement au Sars-CoV-2 initial qui en contaminait 3. Les sous-lignages qui ont circulé en 2024 étaient encore plus contagieux. Quelle pourrait être la prochaine mutation ?

Tl;dr La contagiosité du Covid-19 a augmenté avec l’émergence du variant Omicron.

La durée de contagion a évolué avec les différents variants.

Le variant JN.1 est actuellement dominant, étant associé à un échappement immunitaire plus important.

La contagion se produit principalement à partir de personnes présentant des symptômes.

Un virus en constante évolution

Depuis son apparition en Chine en décembre 2019, le virus Sars-CoV-2 a montré une contagiosité sans précédent, contaminant plus d’un million de personnes à travers le globe en seulement quelques mois. Ce taux de transmission, ou « R0 », a constamment évolué avec l’apparition de nouveaux variants, le dernier en date étant le variant JN.1, dominant en France et à l’international depuis fin 2023.

Un variant plus résistant

Le variant JN.1 se distingue par « un échappement immunitaire plus important » et « un avantage de croissance » par rapport aux précédents. Cependant, en termes de sévérité, Santé Publique France rassure : « aucun signal préoccupant n’a été associé à JN.1 ». Parmi les sous-lignages de JN.1, le KP.3.1.1 continue d’augmenter en France à un rythme régulier.

Les facteurs de contagion

La transmission du virus Sars-CoV-2 s’effectue principalement lors d’un contact étroit avec une personne infectée. « On peut aussi contracter la Covid-19 lorsque le virus entre dans la bouche, le nez ou les yeux », indique l’OMS. La durée de contagion, qui s’étendait initialement de 2 jours avant le début des symptômes à 8 jours en moyenne, s’est raccourcie avec l’émergence de l’Omicron.

Une lutte incessante

La lutte contre le Covid-19 est loin d’être terminée. Malgré les avancées scientifiques et les efforts de vaccination, le virus continue de muter et de se propager. Comprendre son fonctionnement, son taux de transmission et les facteurs de contagion est essentiel pour contrôler sa propagation et protéger la population.