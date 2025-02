Éliminer une infection rénale : méthodes, problèmes courants et tests de dépistage

Découvrez comment éliminer les infections rénales, gérer les problèmes associés à vos reins et quels sont les tests couramment utilisés pour vérifier leur bon fonctionnement.

Soigner une infection rénale : la stratégie à adopter

Si vous souffrez d’une infection rénale, il est essentiel de consulter votre médecin pour se voir prescrire des antibiotiques. Laisser l’infection sans traitement peut entrainer d’autres complications. Il est également important de boire abondamment pour éliminer les bactéries. Cependant, il faut faire preuve de modération en ce qui concerne la consommation de caféine et d’alcool.

Les bienfaits du jus de cranberry et des probiotiques

Le jus de cranberry peut aider à freiner la croissance des bactéries dans les voies urinaires. De plus, les probiotiques contribuent à maintenir la santé de l’intestin et des reins en favorisant les bonnes bactéries. Il est également recommandé d’éviter les aliments transformés et de privilégier une alimentation équilibrée, riche en antioxydants.

Des mesures préventives pour la santé des reins

Pour prévenir les problèmes rénaux, veillez à boire une quantité adéquate de liquides : au moins six à huit verres par jour ou au moins deux litres. Il est également important de contrôler sa tension artérielle et son diabète, deux facteurs majeurs de maladie rénale. Limitez l’utilisation de médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) qui peuvent endommager les reins à long terme.

Tests courants pour évaluer la santé des reins

Plusieurs tests peuvent aider à évaluer la santé de vos reins. Une analyse d’urine, ou urinalyse, permet de détecter la présence de protéines, de sang ou de bactéries, signes d’une infection ou d’une maladie rénale. Les niveaux de créatinine et d’azote uréique du sang (BUN) doivent être dans les limites normales ; des niveaux élevés peuvent indiquer un dysfonctionnement rénal. Un test de la filtration glomérulaire (GFR) peut également être effectué pour évaluer le fonctionnement des reins. Enfin, une échographie ou un scanner peut identifier les calcifications, infections ou anomalies structurelles.