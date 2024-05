Émulsifiants et diabète : Un lien potentiel à surveiller

L'Inserm met en garde contre l'utilisation d'émulsifiants spécifiques dans l'industrie agroalimentaire qui pourraient accroître la probabilité de développer un diabète. Cela ne vous fait-il pas réfléchir à ce que vous consommez ?

Une étude suivant 104 139 adultes révèle un lien entre ces additifs et le diabète.

Les émulsifiants, couramment utilisés dans l’agroalimentaire, pourraient perturber le microbiote intestinal.

Les résultats nécessitent cependant une prudence due à certaines limites de l’étude.

Alerte de l’Inserm sur les émulsifiants

Il est temps de prêter attention à ce que nous consommons. Une alerte a été lancée par l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (Inserm) concernant certains émulsifiants. Ces additifs alimentaires, fréquemment utilisés dans l’industrie agroalimentaire, pourraient augmenter le risque de développer un diabète.

Une étude révélatrice

Selon une étude menée de 2009 à 2023 sur 104 139 adultes, une association entre l’ingestion chronique de ces émulsifiants et un risque accru de diabète de type 2 a été suggérée. Après sept ans de suivi, les chercheurs ont observé une corrélation entre l’exposition à ces additifs et le diabète. Cependant, il est important de souligner certaines limites de cette étude, comme la prédominance des femmes dans l’échantillon et un niveau d’éducation plus élevé que la moyenne.

Présence omniprésente des émulsifiants

Les émulsifiants sont parmi les additifs les plus utilisés par l’industrie agroalimentaire. Ils sont présents dans une grande variété d’aliments, des pâtisseries aux plats préparés. L’Inserm rapporte que 30 à 60% de l’apport énergétique alimentaire des adultes provient d’aliments ultratransformés, qui contiennent souvent ces additifs. Les producteurs les utilisent pour améliorer l’apparence, le goût et la texture des produits, et pour prolonger leur durée de conservation.

Un danger potentiel

Des études récentes suggèrent que ces émulsifiants pourraient perturber le microbiote intestinal et augmenter le risque d’inflammation et de perturbation métabolique. Cela pourrait entraîner une résistance à l’insuline et la survenue du diabète. Cependant, malgré ces résultats inquiétants, il est essentiel de rappeler que la sécurité des émulsifiants avait été précédemment évaluée sur la base des preuves scientifiques disponibles à ce moment-là. Il se pourrait que le danger ait été sous-évalué.