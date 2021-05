En France, les cas de gastro-entérite ont baissé en flèche durant cet hiver

Bonne nouvelle du jour, le nombre de cas gastro-entérite a considérablement baissé lors de la période hivernale 2019-2020.

L’hiver était auparavant souvent signe de gastro-entérite. Cependant, la mise en place de multiples gestes barrières afin de se protéger de la Covid-19 (lavage de main fréquent et masque) a drastiquement fait chuter le nombre de cas durant cet hiver. Découvrez dans notre article le bilan hivernal de la gastro-entérite dans l’hexagone publié par Santé publique France.

La gastro était quasiment inexistante durant cet hiver

Le 30 avril 2021, Santé publique France a dévoilé son « Bilan de la surveillance hivernale 2019-2020 » concernant les gastro-entérites aiguës. Principalement d’origine virale et circulant via des norovirus et rotavirus, la gastro-entérite en France métropolitaine a été marquée par une baisse historique des cas sur les 10 dernières années.

Dans ce rapport, nous découvrons que 1,6 % des passages aux urgences hospitalières concernés des cas de gastro-entérite, soit 96 713 passages. « 44,4% des passages pour gastro-entérites aiguës concernaient des enfants âgés de moins de 5 ans », précise Santé publique France. D’un autre côté, nous apprenons que 144 499 consultations SOS Médecins concernées des gastro-entérites aiguës, soit 8,7 % des consultations totales.

Santé publique France précise que « suite au premier confinement instauré dans le cadre de la pandémie de la Covid-19, de très faibles niveaux d’activité ont été enregistrés à partir de la semaine 13-2020 ». La proportion de passages aux urgences pour des cas de gastro-entérites a de ce fait fortement diminuer en début d’année 2020, pour se stabiliser finalement à 0,5 % d’activité dès le mois d’avril 2020. Selon les données du Réseau Sentinelle, la saison hivernale 2019-2020 a enregistré le plus faible taux d’incidence cumulé de cas de diarrhées aiguës vus en consultation de médecine générale sur les 10 dernières saisons.

Les experts expliquent que « cette diminution historique de l’activité épidémique pour gastro-entérites aiguës en France est très probablement en lien avec les mesures instaurées dans le cadre de la pandémie de Covid-19 (confinement, distanciation physique, renforcement de l’hygiène des mains) ». Un nombre de cas important a aussi été constaté fin décembre 2019/début janvier 2020 suite à « une importante recrudescence de toxi-infections alimentaires collectives en lien avec une consommation d’huitres ».