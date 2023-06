Endométriose : un test salivaire pour faciliter le dépistage

Un test salivaire développé en 2022 a vu son efficacité confirmée par un essai clinique.

Au mois de février dernier, la société française Ziwig indiquait avoir mis au point un test salivaire permettant un dépistage précoce de l’endométriose.

Aujourd’hui, de nouveaux travaux dont les résultats ont publiés il y a quelques jours dans le New England Journal of Medicine confirment son efficacité à plus de 95 %.

96% d’efficacité

Le nouvel essai clinique en question portait sur 200 patientes présentant des symptômes qui semblaient évoquer l’endométriose. Âgées de 18 à 43 ans, elles avaient été recrutées dans cinq services hospitaliers et centres spécialisés.

Le Pr Horace Roman, chirurgien ayant participé à l’étude, a indiqué au Figaro :

Ce bilan intermédiaire montre déjà que le test identifie correctement 96% des cas d’endométriose, avec moins de 5% de faux négatifs. C’est un excellent résultat, sur lequel j’avoue que je n’aurais pas parié il y a encore quelques années! Cette pathologie, de cause encore inconnue, présente en effet des visages très différents selon les femmes.

Le recours à l’IA

Et l’intelligence artificielle a permis d’identifier pas moins de 109 micro-ARN messagers, leur présence combinée étant liée à l’endométriose.

D’après le Pr Roman, le diagnostic peut donc se passer d’une cœlioscopie exploratrice, qui nécessite une anesthésie générale.

Endométriose : 1 femme sur 10 concernée

Cette maladie, dont on peine encore à tracer précisément les contours, concerne environ 10% des femmes en âge de procréer. Son diagnostic est compliqué, se bornant en grande partie à un questionnaire clinique; et souvent entre 7 et plus de 10 ans après les premières douleurs. Sans compter qu’une IRM n’est pas en mesure de débusquer les lésions.

Et même si le test coûte plus de 1 000 euros (il est sur le marché dans quelques pays), qu’il ne localise pas les lésions, il demeure un formidable outil de diagnostic. De fait, la prise en charge s’en trouve améliorée car il révèle les protéines jouant un rôle dans le développement de l’inflammation, et pourrait favoriser le profilage génétique de la pathologie.