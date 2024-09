Épine Calcanéenne : Est-ce vraiment une Douleur Piquante?

L’épine calcanéenne est une affection douloureuse, mais avec une prise en charge adaptée, il est possible d’en réduire significativement les symptômes. Il est essentiel d’adopter de bonnes pratiques, comme le port de chaussures adaptées et la modération des activités physiques intenses, pour prévenir son apparition. Souvenez-vous : un pied en bonne santé est la clé d’un corps en mouvement harmonieux.

Pour traiter l’épine calcanéenne, il est essentiel de réduire l’inflammation de l’aponévrose plantaire. Le port de chaussures amortissantes, l’application de glace sur le talon et des séances de kinésithérapie sont généralement préconisés. Des orthèses plantaires sur-mesure, confectionnées par un pédicure-podologue, peuvent également apporter un soulagement rapide. Dans les cas les plus sévères, l’épine est retirée lors d’un acte chirurgical.

Le symptôme principal de l’épine calcanéenne est une douleur vive ressentie sous le talon, évoquant une sensation de déchirure ou de clou planté. Cette douleur peut irradier sous le pied ou vers l’arrière de la jambe. Quelles sont les causes de cette affection ? La pratique intensive d’un sport , comme la course à pied, peut favoriser l’apparition de l’épine calcanéenne. Autres facteurs de risque : certaines particularités anatomiques telles que « les pieds creux, mais également dans certains cas les pieds plats« , selon Karine Poirier, pédicure-podologue. Le port de chaussures inadaptées ou le surpoids peuvent également contribuer à son apparition.

