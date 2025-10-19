Ce que vos jambes et vos pieds révèlent sur votre santé, selon un médecin

Souvent négligés dans l’observation des signaux corporels, les jambes et les pieds fournissent pourtant de précieuses indications sur notre état de santé général, alerte un médecin. Leur apparence et leur ressenti pourraient dévoiler des troubles sous-jacents.

Tl;dr Les jambes révèlent souvent des problèmes cardiaques ou circulatoires.

Certains signes précoces sont fréquemment négligés ou mal interprétés.

Consultez rapidement en cas de symptômes persistants ou inhabituels.

Des signaux silencieux, visibles sur les jambes

Bien avant qu’une véritable crise de santé ne survienne, notre organisme tente, souvent discrètement, de nous alerter. C’est ce que souligne le docteur Kunal Sood, médecin reconnu, qui a récemment partagé sur Instagram une analyse instructive : nos jambes et nos pieds pourraient bien révéler à l’avance l’état de notre santé cardiovasculaire, voire celle des reins ou du foie. Malheureusement, la plupart des gens banalisent ces signaux d’alerte, les attribuant à la fatigue ou au vieillissement.

Identifier les alertes corporelles

De nombreux signes précurseurs méritent pourtant notre attention. En voici quelques-uns, classés par leur aspect ou leur ressenti :

Veines saillantes et torsadées : Il s’agit généralement de varices, symptôme de valves affaiblies et d’un retour veineux défaillant. Selon la classification CEAP, elles traduisent un stade avancé (C2) de l’insuffisance veineuse chronique et peuvent s’accompagner d’une sensation de lourdeur ou d’une coloration inhabituelle de la peau si rien n’est entrepris.

: Il s’agit généralement de varices, symptôme de valves affaiblies et d’un retour veineux défaillant. Selon la classification CEAP, elles traduisent un stade avancé (C2) de l’insuffisance veineuse chronique et peuvent s’accompagner d’une sensation de lourdeur ou d’une coloration inhabituelle de la peau si rien n’est entrepris. Gonflement persistant des deux chevilles : Une enflure durable peut évoquer un problème cardiaque, rénal, hépatique — voire simplement une grossesse. Toutefois, si elle ne disparaît pas au repos, il s’agit d’un signal sérieux.

: Une enflure durable peut évoquer un problème cardiaque, rénal, hépatique — voire simplement une grossesse. Toutefois, si elle ne disparaît pas au repos, il s’agit d’un signal sérieux. Pieds froids et pâles associés à une douleur à la marche : Ce trio suggère un trouble artériel périphérique (PAD), dans lequel les artères rétrécies restreignent l’apport sanguin. La douleur lors de la marche (« claudication intermittente ») doit inciter à consulter sans délai.

: Ce trio suggère un trouble artériel périphérique (PAD), dans lequel les artères rétrécies restreignent l’apport sanguin. La douleur lors de la marche (« claudication intermittente ») doit inciter à consulter sans délai. Mollet rouge, chaud et gonflé : Voilà le tableau classique d’une thrombose veineuse profonde (TVP). Un seul mollet atteint, douloureux et tuméfié doit alerter face au risque d’embolie pulmonaire potentiellement mortelle.

: Voilà le tableau classique d’une thrombose veineuse profonde (TVP). Un seul mollet atteint, douloureux et tuméfié doit alerter face au risque d’embolie pulmonaire potentiellement mortelle. Ulcères qui ne cicatrisent pas aux pieds ou chevilles : Ces plaies rebelles témoignent souvent d’un déficit sévère en circulation sanguine pouvant mener jusqu’à la gangrène si aucun soin n’est apporté.

L’importance d’une vigilance accrue

Évidemment, ces troubles n’indiquent pas toujours une maladie grave. Mais comme le rappelle le Dr Sood, reconnaître tôt les signaux envoyés par ses membres inférieurs peut changer radicalement le pronostic. Rester attentif à ces manifestations — même jugées anodines — demeure essentiel pour préserver son capital santé.

Agir sans attendre en cas de doute

Face à l’apparition soudaine ou persistante de tels symptômes, l’intervention rapide d’un professionnel est recommandée. « Il vaut mieux consulter que regretter plus tard », glisse-t-on dans les couloirs hospitaliers. Si ce sujet soulève questions ou inquiétudes concernant vos jambes ou votre état général, sollicitez sans hésiter un spécialiste compétent.