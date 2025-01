Ne mettez pas votre santé cardiovasculaire en péril : restez actif cet hiver !

Maintenez-vous en forme cet hiver : comprendre pourquoi l'inactivité physique peut nuire gravement à la santé de votre cœur.

Tl;dr L’inactivité hivernale nuit à la santé cardiovasculaire.

Elle augmente les risques de maladies cardiaques, d’AVC et d’autres problèmes de santé.

Il est crucial de rester actif en hiver pour maintenir une bonne santé cardiovasculaire.

Les dangers de l’inactivité en hiver

L’hiver peut être une période difficile pour maintenir un niveau d’activité physique suffisant. Le froid, les journées plus courtes et les festivités de fin d’année peuvent tous contribuer à une baisse de l’activité physique. Cependant, il est important de se rappeler que rester actif durant les mois d’hiver est essentiel pour maintenir une bonne santé cardiovasculaire.

Les conséquences sur la santé cardiovasculaire

Lorsque nous sommes inactifs, notre système cardiovasculaire en souffre. Voici ce qui se passe :

Un affaiblissement du cœur : L’activité physique régulière renforce le muscle cardiaque. L’inactivité rend votre cœur plus faible, moins efficace pour pomper le sang dans tout votre corps. Cela peut augmenter votre risque de maladies cardiaques, d’insuffisance cardiaque et d’AVC.

Une augmentation de la pression artérielle : L'activité physique aide à abaisser la pression artérielle. Une inactivité prolongée peut entraîner une hausse de cette pression, mettant votre cœur et vos vaisseaux sanguins à rude épreuve. L'hypertension est un facteur de risque majeur pour les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux.

Une élévation des niveaux de cholestérol : L'activité physique aide à augmenter le « bon » cholestérol (HDL) et à abaisser le « mauvais » cholestérol (LDL). L'inactivité peut entraîner une augmentation des niveaux de cholestérol LDL, qui peut obstruer vos artères et augmenter votre risque de maladies cardiaques.

Conseils pour rester actif en hiver

Comment faire face à ces défis et rester actif en hiver ? Voici quelques conseils :

Préparez-vous : Habillez-vous chaudement en plusieurs couches pour rester confortable par temps froid.

Trouvez des activités intérieures : Considérez des activités intérieures telles que la natation, la danse ou l’inscription à une salle de sport.

Profitez des journées plus courtes : Levez-vous tôt pour profiter d’un peu d’exercice avant le travail ou l’école.

Selon le Dr. Sushant Srivastava, Président de la transplantation cardiaque et pulmonaire, de la chirurgie cardio-thoracique et vasculaire à l’hôpital Artemis, en intégrant régulièrement une activité physique à votre routine, vous pouvez réduire votre risque de maladies cardiaques, d’AVC et d’autres problèmes de santé.