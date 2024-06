L’OMS sonne l’alarme : un adulte sur trois dans le monde ne fait pas assez d’exercice

Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'insuffisance d'activité physique peut nuire à notre santé mentale et physique. Et vous, faites-vous suffisamment d'activité pour prévenir ces risques?

1,8 milliard d’adultes ne bougent pas assez pour leur santé.

Cette tendance en hausse s’éloigne de l’objectif de l’OMS.

L’inactivité physique expose à divers risques de santé.

L’OMS lance un avertissement sur l’inactivité physique mondiale

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) tire un « signal d’alarme » à l’approche des Jeux Olympiques. Il s’agit d’une alerte face à la recrudescence de l’inactivité physique à l’échelle globale qui risque de compromettre la santé physique et mentale de la population mondiale.

La tendance de l’inactivité en constante aggravation

Selon une étude publiée dans The Lancet Global, un adulte sur trois dans le monde, soit environ 1,8 milliard de personnes, vit une vie trop sédentaire, ce qui constitue un réel danger pour leur bien-être. Cette inquiétante tendance a augmenté de cinq points par rapport à 2010.

Si elle persiste, les niveaux devraient atteindre 35% d’ici à 2030. « L’inactivité physique est une menace silencieuse pour la santé mondiale » a déclaré le Dr Ruediger Krech, directeur de la promotion de la santé à l’OMS.

Une menace élevée pour certaines régions et populations

Les zones les plus concernées sont l’Asie-Pacifique (48% des adultes) et l’Asie du Sud (45%), contrairement à l’Océanie. De plus, dans dix pays en particulier, plus de 50% des adultes sont considérés ainsi trop sédentaires.

Ces nations comprennent les Émirats Arabes Unis, le Koweït, Cuba, le Liban, la Corée du Sud, le Panama, le Qatar, l’Irak, le Portugal et l’Arabie Saoudite. Les femmes sont davantage touchées par cette tendance, avec un taux de 33,8% d’entre elles insuffisamment actives contre 28,7% pour les hommes.

Les recommandations de l’OMS

L’OMS conseille vivement aux adultes d’effectuer au moins 150 minutes d’activité physique modérée par semaine ou 75 minutes d’activité intense. Les activités suggérées incluent la marche, la natation, le vélo, la course à pied et divers sports collectifs.

L’inactivité augmente non seulement le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, certains cancers et troubles mentaux, mais représente également « un fardeau financier pour les systèmes de santé », a souligné le Dr Leanne Riley, du département des maladies non transmissibles de l’OMS.