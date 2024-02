Est-il possible de brûler ses yeux au soleil ? Leçon de Koh-Lanta

Jean, un participant de la nouvelle saison de "Koh-Lanta", a subi un "coup de soleil aux yeux" lors du premier épisode diffusé mardi, laissant les téléspectateurs perplexes devant ce problème bien réel. Et vous, avez-vous déjà entendu parler de ce phénomène ?

Tl;dr Un aventurier de « Koh-Lanta » a subi un « coup de soleil aux yeux ».

Le phénomène, bien réel, a surpris les téléspectateurs.

Il est dû à une surexposition aux rayons UV et peut être prévenu par le port de lunettes de soleil.

Non traité, il peut entraîner des complications graves comme le mélanome de l’œil.

Une mésaventure inattendue dans « Koh-Lanta »

Lors du premier épisode de la nouvelle saison de « Koh-Lanta », un incident a particulièrement retenu l’attention des téléspectateurs. Jean, charpentier normand et nouvel aventurier, a été diagnostiqué d’un « coup de soleil aux yeux ». Ce trouble, peu connu du grand public, a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Comprendre le « coup de soleil aux yeux »

Ce trouble, aussi appelé « photokératite aiguë » par les médecins, est une irritation de la cornée causée par une surexposition aux rayons UV. Le coup de soleil oculaire peut affecter un ou deux yeux et est responsable de plusieurs symptômes : yeux rouges gonflés, sensation de grattement et de pleurs, vision floue et sensibilité accrue à la lumière.

Des conséquences graves en cas de négligence

La photokératite est généralement réversible, mais les tissus profonds peuvent être endommagés dans les cas graves. Les personnes touchées peuvent ressentir la sensation d’avoir un corps étranger dans l’œil, et une consultation médicale s’impose. Sans traitement approprié, le coup de soleil oculaire peut mener à des conséquences graves telles que le mélanome de l’œil, la DMLA, la cataracte, ou une sécheresse oculaire chronique.

La prévention est la clé

Il est impératif de porter des lunettes de soleil avec une protection suffisante lors des activités extérieures, surtout lors de randonnées à la mer, en bateau, ou en montagne, où la photokératite est communément appelée « cécité des neiges ».