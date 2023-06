États-Unis : Le métapneumovirus humain à l’origine d’un pic infectieux

Découvert en 2022, ce virus à ARN appartient à la famille des paramyxovirus et circule de façon saisonnière.

Alors que la pandémie de Covid s’éloigne, médecins et scientifiques américains s’alarment de l’importance que pourrait prendre le métapneumovirus humain (HMPV) à court terme.

En effet, les autorités sanitaires américaines ont observé une recrudescence des cas, 11% des patients testés au sein du système hospitalier y étant positifs.

Hausse de 36% du pic saisonnier

Et cela correspondrait, d’après leurs estimations, à une augmentation de 36% par rapport au pic saisonnier de HMPV relevé avant pandémie de Covid, qui s’établissait alors à 7%.

Découvert en 2021, ce virus circule de façon saisonnière avec un pic de propagation à la fin de l’hiver. Il est à l’origine de symptômes relatifs à toute infection respiratoire : éternuement, toux, difficulté à respirer, fièvre.

Une pneumonie pour les cas graves

Si tout cela semble bien bénin, ces signes peuvent dégénérer en pneumonie parmi la population la plus fragile. Enfants parmi les plus jeunes, seniors et personnes immunodéprimées sont les plus à risque de développer des symptômes graves demandant une hospitalisation.

Une étude datant de 2013 concluait au fait que 5 à 10 % des hospitalisations pour une infection respiratoire chez les adultes de plus de 50 ans découlent du métapneumovirus humain. Et il n’existe pas de vaccin à ce jour.

Un virus mal connu

Comme nous l’avons évoqué plus haut, ce n’est qu’en 2001 que le HMPV a été isolé. Mais les chercheurs estiment qu’il est en circulation depuis plusieurs dizaines d’années, passant sous tous les radars.

Mais désormais, en vertu des techniques de dépistages qui sont allées en s’améliorant, l’on sait qu’il est une source non négligeable d’infections des voies respiratoires chez les enfants, mais également parmi la population adulte.

Comment le prévenir ? Comme pour le Covid et d’innombrables infections, les gestes d’hygiène et de distanciation, le port d’un masque, permettent de briser la chaîne de transmission du virus.