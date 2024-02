Explorons “Bombay” et “Vel négatif” : Les groupes sanguins rares et convoités

La troisième édition de la semaine de sensibilisation aux sangs rares se déroule ce lundi 26 janvier, soulignant l'importance vitale des donneurs de groupes sanguins rares pour l’Établissement français du sang (EFS) afin de répondre à une variété de besoins. Et vous, avez-vous déjà envisagé de donner votre sang ?

Tl;dr La semaine de sensibilisation aux sangs rares a lieu le 26 janvier.

L’Établissement français du sang (EFS) souligne l’importance des donneurs rares.

En France, entre 700.000 et 1 million d’individus sont porteurs d’un sang rare.

La plus grande et la plus diversifiée banque de sang au monde se trouve en France.

La semaine de sensibilisation aux sangs rares

Le 26 janvier marque la troisième édition de la semaine de sensibilisation aux sangs rares. L’Établissement français du sang (EFS) a saisi cette occasion pour rappeler l’importance vitale des donneurs de sang, en particulier ceux appartenant à des groupes rares. Le don de ces individus est crucial pour répondre à la diversité des besoins en transfusion.

La rareté des groupes sanguins

Il est plus difficile de constituer des réserves de sang rare, en raison de la difficulté à trouver des donneurs. Selon l’EFS, entre 700.000 et 1 million d’individus en France possèdent un sang rare, sans nécessairement en être conscients. Un groupe sanguin est considéré comme rare lorsqu’il lui manque l’un des 390 marqueurs présents dans 99% de la population générale.

La diversité des groupes sanguins

Il existe 390 différents “marqueurs” ou antigènes, au-delà des groupes sanguins A, B, AB, ou O, et du caractère Rhésus + ou -. Parmi les groupes rares, on compte le “Bombay”, le “Rhésus null” et le “Vel négatif”. La spécificité d’un groupe sanguin est le résultat de l’adaptation de l’humain à son environnement, façonnant ses caractéristiques génétiques au fil des siècles.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

La banque de sang française

La France possède la plus grande et la plus diversifiée banque de sang au monde, avec environ 8.300 poches congelées. Les dons de sang, notamment de sang rare, sont essentiels pour soigner des maladies comme la drépanocytose, particulièrement présente chez des personnes d’origine antillaise ou africaine.

L’avis de la rédaction Il est crucial de sensibiliser le public à l’importance du don de sang, particulièrement du sang rare. Ces donneurs sont essentiels pour répondre aux besoins diversifiés en transfusion. La générosité des donneurs permet de soigner et de sauver des vies au quotidien.