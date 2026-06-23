Flatulences, odeurs, fréquence : ce que dit vraiment la science

Pet plus fréquent, odeur plus forte, gaz qui inquiètent : ce phénomène banal obéit à une mécanique précise. Et parfois, un changement mérite attention.

Le gaz digestif est normal chez tout le monde

L’odeur vient de traces de composés soufrés

Un changement net peut justifier une vigilance

Péter plus souvent que d’habitude, c’est le détail qui fait vite douter. Pourtant, la base est simple : les flatulences sont un phénomène normal. Le corps évacue chaque jour autour de 2,5 litres de gaz, sous forme de rots et de pets, à partir de l’air respiré, des boissons consommées et surtout du travail des bactéries dans l’intestin.

Quand le corps évacue simplement ce qu’il produit

Dans l’intestin, il y a du gaz. Il faut bien qu’il sorte. Une petite partie vient de l’air avalé, mais l’essentiel est fabriqué pendant la digestion par les bactéries qui nous aident à dégrader les aliments.

Ce gaz est ensuite expulsé par la bouche ou par l’anus. Parfois, vous ne remarquez même rien : la quantité peut être minuscule, et il arrive aussi qu’un pet ne sente pas du tout. Bref, le simple fait d’avoir des gaz n’a rien d’anormal.

Ce qu’il y a vraiment dans un pet

On imagine souvent le méthane comme l’ingrédient principal. Chez l’humain, ce n’est pas le cas. La source explique que les gaz sont surtout composés d’hydrogène et de dioxyde de carbone, avec aussi de l’azote et un peu de méthane.

C’est d’ailleurs un point amusant, mais utile pour casser une idée reçue : si quelqu’un enflamme un pet, ce qui brûle le plus souvent n’est pas le méthane, mais l’hydrogène. Rien de très glamour, mais la chimie digestive a parfois ce genre de précision très concrète.

L’odeur ne vient pas du volume

Ce qui sent mauvais n’est présent qu’en très petite quantité. L’odeur vient de composés soufrés à l’état de traces. La source cite aussi plusieurs molécules impliquées dans cette signature olfactive peu discrète : le skatole, l’indole, le méthanethiol, le sulfure d’hydrogène et le sulfure de diméthyle.

Résultat ? Un volume de gaz parfois faible, mais une odeur quand même marquée. C’est un bon rappel : sentir fort ne veut pas dire produire énormément de gaz.

Ce qui doit faire lever un sourcil

Sans exception, tout le monde pète. Hannah Ashworth le résume ainsi : « Tout le monde pète, mais certaines personnes contrôlent suffisamment bien le moment de l’émission pour être rarement prises sur le fait. »

Autre détail pratique, les terminaisons nerveuses de l’anus permettent de distinguer une accumulation de gaz d’une selle solide, ce qui aide à laisser passer le vent sans erreur. Mais si vous vous mettez à péter plus que d’habitude, la source précise que cela peut être lié à une affection sous-jacente. Pas de quoi paniquer. Ce qui compte, pour vous, c’est surtout le changement par rapport à votre rythme habituel.