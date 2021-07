Garder son cerveau actif peut aider à retarder la maladie d’Alzheimer de 5 ans

Dans une nouvelle étude, les chercheurs ont démontré que l’apparition de la maladie d’Alzheimer pouvait être grâce à une activité cognitive régulière.

Avec l’âge, les déficiences de notre corps se font de plus en plus ressentir. Parmi les pathologies les plus virulentes au niveau neurologique, nous retrouvons Alzheimer. Dans une nouvelle étude publiée dans la revue Neurology, des chercheurs viennent de démontrer que le fait de garder son cerveau actif par le biais d’activités cognitives stimulantes (lire un livre, jouer à des jeux de société, écrire…) permettait de retarder l’apparition de la maladie d’Alzheimer de cinq ans.

L’activité cognitive permet de retarder la maladie d’Alzheimer

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont étudié un groupe de 1 978 personnes âgées en moyenne de 80 ans et ne souffrant pas de démence au début de l’étude. Ces participants ont été suivis pendant une période moyenne de sept ans. Par le biais d’examens annuels comprenant des tests cognitifs, les chercheurs cherchaient en premier lieu à déterminer si certaines personnes avaient développé une démence.

Lors de l’étude, chaque personne devait évaluer leur participation à sept activités sur une échelle de 5 points. Nous pouvions ainsi retrouver des questions telles que « Au cours de l’année écoulée, combien de fois avez-vous joué à des jeux comme les dames, les jeux de société, les cartes ou les puzzles ? » ou « Combien de fois avez-vous lu des livres durant l’année écoulée ? ». Si les personnes répondaient 1, cela signifiait qu’elle effectuait l’activité une fois par an, contre 5 pour tous les jours.

Le groupe avec une forte activité cognitive a généralement obtenu un score moyen de 4. Ces personnes effectuaient ainsi des activités plusieurs fois par semaine. Les participants avec une faible activité cognitive avaient un score de 2,1. Pour résumer, ils effectuaient des activités plusieurs fois par an.

Les résultats de l’étude montrent que 457 participants âgés en moyenne de 89 ans avaient développé la maladie d’Alzheimer. Cependant, une différence d’âge a été constatée entre les personnes ayant un niveau élevé d’activité cognitive et un niveau faible. L’apparition de la pathologie a, en effet, été à l’âge de 94 ans pour les personnes avec les niveaux d’activité plus élevés, contre 89 ans pour celles ayant les niveaux d’activité cognitive les plus faibles. Nous pouvons ainsi constater une différence de cinq ans.