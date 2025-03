Gestion de l’épilepsie : Influence de l’alimentation et du mode de vie

Un expert partage ses conseils sur comment une alimentation équilibrée et un mode de vie sain peuvent contribuer à la gestion de l'épilepsie.

Tl;dr La gestion de l’épilepsie passe par un mode de vie sain.

Le sommeil, l’alimentation et la gestion du stress sont cruciaux.

Éviter l’alcool, les drogues et d’autres déclencheurs potentiels est essentiel.

Vivre au mieux avec l’épilepsie n’est pas seulement une question de médicaments, c’est aussi une question de mode de vie.

Le sommeil, un allié contre les crises

Dormir suffisamment est l’une des clés pour éviter les crises d’épilepsie. Les personnes souffrant d’épilepsie juvénile myoclonique voient notamment leurs chances de crises augmenter en cas de sommeil perturbé. Pour les plus jeunes, il est conseillé de maintenir des horaires de sommeil réguliers et de se réveiller en douceur pour éviter de perturber l’activité cérébrale.

Une alimentation équilibrée

Il n’existe pas d’aliments spécifiques qui aggravent ou déclenchent l’épilepsie. Cependant, il est essentiel de manger régulièrement et de manière équilibrée. En effet, des repas irréguliers ou des jeûnes peuvent provoquer des fluctuations de la glycémie et ainsi déclencher une crise. Pour certaines personnes, une alimentation riche en glucides et pauvre en graisses peut aider à réduire les crises.

Gérer le stress

Le stress chronique est un déclencheur de crises bien connu. Il perturbe la biologie du cerveau et la qualité du sommeil, et peut entraîner des difficultés à suivre un traitement médicamenteux. Des méthodes simples de gestion du stress, comme le yoga, la respiration profonde, la relaxation et la méditation, peuvent faire une grande différence.

L’importance de l’adhésion au traitement

Il est crucial de suivre son traitement médicamenteux à la lettre. Les crises peuvent survenir si l’on oublie ou retarde une dose. Des rappels de médication, comme des organisateurs de pilules ou des alarmes, peuvent aider à assurer une prise régulière, ce qui stabilise les chances de crises imprévues.

Alcool et drogues : à éviter

L’alcool est un sujet sensible pour les personnes atteintes d’épilepsie. Une consommation excessive ou un arrêt brutal de l’alcool peut déclencher des crises. De même, l’usage de drogues récréatives peut augmenter significativement le risque de crises, en particulier chez les jeunes.

Un poids santé pour un sommeil de qualité

L’obésité peut affecter la qualité du sommeil et ainsi augmenter le risque de crises. Il est donc recommandé de maintenir un poids adapté à sa taille. Un régime alimentaire équilibré, une aide médicale adaptée et, dans les cas sévères, un traitement par PPC peuvent améliorer la qualité du sommeil et ainsi réduire les crises.

Le mode de vie joue un rôle clé dans la gestion de l’épilepsie. En adoptant une bonne hygiène de vie, il est possible de réduire la fréquence des crises et d’améliorer sa qualité de vie. Si vous ou un proche êtes touché par cette maladie, n’hésitez pas à consulter un spécialiste de l’épilepsie pour élaborer un plan de traitement et de mode de vie adapté.