Glaucome : 6 signaux précoces à surveiller et profils les plus exposés

Le glaucome progresse souvent sans douleur, mais certains signes précoces doivent alerter. Six symptômes peuvent indiquer la maladie, qui touche particulièrement les personnes à risque. Une détection rapide est essentielle pour préserver la vision.

Tl;dr Le glaucome cause une perte de vision irréversible.

Souvent asymptomatique, il nécessite des contrôles réguliers.

Certaines populations sont plus à risque dès 40 ans.

Un mal silencieux aux conséquences graves

Surnommé le « voleur silencieux de la vue », le glaucome se distingue par sa discrétion et sa gravité. Cette pathologie oculaire regroupe plusieurs affections qui endommagent progressivement le nerf optique, responsable de la transmission des informations visuelles au cerveau. Dans des pays comme le Royaume-Uni, il figure parmi les principales causes de cécité évitable, mais demeure méconnu d’une grande partie de la population.

Des symptômes trop souvent ignorés

La forme la plus courante, le glaucome à angle ouvert primaire, évolue lentement, sans douleur ni signe flagrant aux premiers stades. Cette absence de signaux d’alerte explique que de nombreux patients ne découvrent la maladie qu’après une perte notable de leur champ visuel périphérique, souvent irréversible. D’autres manifestations peuvent apparaître :

Perte progressive de la vision périphérique, souvent près du nez au départ ;

Zones aveugles subtiles (« scotomes »), perceptibles seulement lors d’examens spécialisés ;

Brouillard visuel occasionnel ou apparition de halos lumineux autour des sources lumineuses ;

Dans certains cas rares (glaucome aigu à angle fermé), douleurs oculaires intenses, rougeur et troubles visuels soudains nécessitent une intervention immédiate.

L’importance cruciale du dépistage régulier

Dans ce contexte, les contrôles ophtalmologiques réguliers s’avèrent essentiels. Comme l’a souligné une récente étude du NHS, seule une surveillance attentive – comprenant mesure de la pression intraoculaire et tests du champ visuel – permet un repérage précoce et donc une prise en charge efficace. Car plus l’intervention est rapide, plus il est possible de préserver la vision.

Facteurs de risque et vigilance accrue après 40 ans

Certains groupes se révèlent particulièrement vulnérables face au glaucome. L’âge constitue un facteur clé : après quarante ans, le risque grimpe sensiblement. Un antécédent familial multiplie également les probabilités d’être concerné. Enfin, des pathologies telles que le diabète ou l’hypertension artérielle aggravent l’exposition à ce trouble silencieux.

Même en l’absence totale de symptômes évidents, les personnes concernées sont donc invitées à consulter régulièrement un professionnel pour un examen complet, garant d’une meilleure préservation de leur capital visuel.