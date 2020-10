Grippe saisonnière : une pénurie de vaccin se profile

En moins d’une semaine, les stocks de vaccins pour la grippe saisonnière ont fortement diminué selon l’Union des syndicats. Arrivons-nous vers une pénurie ?

L’Union des syndicats de pharmaciens d’officine alarme aujourd’hui le gouvernement face aux stocks de vaccins contre la grippe saisonnière. Avec plus de 7 millions de produits délivrés, 70 à 90 % des pharmacies n’auraient plus de stocks. Une situation alarmante qui a rapidement été démentie par le ministère de la Santé

Une inquiétude face aux stocks de vaccins contre la grippe saisonnière

Dimanche 25 octobre, soit une dizaine de jours après le lancement de la campagne de vaccination, Gilles Bonnefond, président de l’Union des syndicats des pharmacies d’office, tirait la sonnette d’alarme à propos des stocks de vaccins contre la grippe saisonnière. Suite à une enquête auprès de ses adhérents, le syndicat exprime une rupture de stock de 70 à 90 % des pharmacies partenaires.

Le problème principal annoncé est que les livraisons ne suivent pas à cause des industriels. En effet, le président déclaré sur Europe 1, « Malheureusement, cette année, les industriels ont décidé de façon unilatérale de donner des vaccins avec plusieurs livraisons étalées entre le mois d’octobre, de novembre et de décembre. On leur dit bien évidemment de livrer beaucoup plus vite, ce qu’ils ne font pas. » Pour rappel, 13 millions de doses devraient être distribuées cette année, soit une augmentation de 2 millions par rapport à l’année précédente.

La réponse du ministère de la Santé

Suite à cette revendication, le ministère de la Santé a contesté ce cri d’alerte en déclarant que « dans les régions les plus touchées, on arriverait à 18 à 20 % de pharmacies en rupture de stock », d’après les chiffres de l’ordre. Le gouvernement a ajouté que 1,2 million de doses supplémentaires devraient être livrées cette semaine et que 85 % des personnes fragiles ou prioritaires avaient déjà été vaccinées. Pour rassurer, le ministère de la Santé a précisé que la grippe saisonnière « devrait arriver en décembre-janvier, voire encore plus tard. »