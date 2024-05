Hikikomori : Reconnaître les signes d’alerte de ce syndrome isolant

Le syndrome Hikikomori, signifiant un repli social extrême où l'individu préfère rester enfermé chez lui, n'est pas encore reconnu comme une pathologie psychiatrique. Cependant, son apparition grandissante en France alarme les experts de la santé. Quelles pourraient être les solutions pour y faire face ?

Le Hikikomori en France : un mal invisible mais présent

Le syndrome de Hikikomori, bien que méconnu, est une réalité de plus en plus présente en France. Cette pathologie du retrait social n’est pas officiellement reconnue comme une maladie psychiatrique, mais elle suscite une vive inquiétude parmi les professionnels de santé.

Une solitude imposée

La crise du Covid-19 a amplifié ce phénomène. L’isolement est devenu un fléau mondial, touchant particulièrement les jeunes, qui développent une anxiété les poussant à éviter toute interaction sociale.

Le Hikikomori est apparu au Japon au début des années 1990, en réponse à un contexte économique difficile. Aujourd’hui, il touche toutes les catégories sociales et peut se développer suite à une situation géopolitique instable ou une pandémie. Le Hikikomori n’est pas un simple isolement, mais un retrait social progressif et persistant.

Un Hikikomori typique reste enfermé chez lui pendant plus de six mois, parfois même jusqu’à cinq ans dans les cas les plus extrêmes. L’entourage des victimes joue un rôle crucial dans leur prise en charge : il faut encourager ces personnes à s’ouvrir aux interactions sociales. Si le problème persiste, une consultation avec un psychologue ou un psychiatre peut être nécessaire.

Au Japon, le ministère de la Santé a mis en place des projets de soutien pour les Hikikomori et leurs familles, offrant des consultations dans des centres spécialisés et aidant à construire leurs réseaux.