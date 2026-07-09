Hydratation : ce que la science dit vraiment sur vos besoins

Boire 2 litres ne suffit pas à tout expliquer. La science rappelle que l’hydratation dépend surtout de ce que votre corps perd chaque jour.

En bref Les besoins en eau varient beaucoup.

Les aliments comptent aussi dans l’hydratation.

Les électrolytes ne servent pas à tout le monde.

Boire plus, oui. Mais combien, exactement ? C’est là que les choses se compliquent. D’après Lewis James, chercheur en nutrition humaine à Loughborough University, le besoin en eau dépend d’abord de ce que vous perdez, par la sueur ou par les urines, avec de gros écarts selon le climat, l’activité physique ou tout simplement votre profil biologique.

Pourquoi il n’existe pas de chiffre magique

Un adulte très actif sous forte chaleur n’a évidemment pas les mêmes besoins qu’une personne sédentaire dans un environnement frais. C’est le point central. L’hydratation ne se résume donc pas à une règle fixe valable pour tout le monde, tous les jours.

Et le corps n’envoie pas toujours un signal immédiat. Des travaux cités dans l’article montrent qu’une baisse d’au moins 2 % de la masse corporelle liée à la déshydratation, soit environ 1 à 1,5 litre de liquide perdu, peut déjà faire reculer l’humeur et l’énergie, avec un impact possible aussi sur la cognition.

Les repères utiles, sans mythe des huit verres

Le vieux conseil des huit verres par jour, bon, il est jugé daté par Lewis James. Les recommandations de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, publiées en 2010, donnent des repères plus précis : 2 litres par jour pour les femmes adultes, 2,5 litres pour les hommes, et jusqu’à 3 litres quand il fait très chaud ou en cas d’exercice important.

Ce total ne vient pas seulement de l’eau au sens strict. Stuart Galloway, professeur à l’University of Stirling, rappelle que les autres boissons comptent aussi. Et les aliments également. En moyenne, environ 20 % de l’apport hydrique quotidien provient de ce que l’on mange. Chez certains, surtout quand l’alimentation est riche en fruits et légumes, cette part peut même atteindre 40 %.

Quand les électrolytes deviennent vraiment un sujet

Les électrolytes, notamment le sodium, aident à maintenir l’équilibre hydrique, mais aussi le pH, les fonctions nerveuses et musculaires. Lors d’un effort prolongé, la sueur peut emporter beaucoup de sel. Lewis James explique que certains athlètes perdent un à deux litres de sueur par heure, parfois davantage. À ce niveau, crampes, faiblesse, nausées ou maux de tête peuvent apparaître.

Dans ce contexte, le sel dans une boisson peut accélérer l’absorption de l’eau dans l’intestin, selon Stuart Galloway. Mais pour la majorité des gens, pas de quoi paniquer. Lewis James le dit clairement : la population générale consomme déjà assez d’électrolytes via l’alimentation, et le vrai problème est souvent ailleurs, ne pas boire assez d’eau. Les boissons sportives classiques, elles, contiennent souvent trop peu de sodium pour produire un effet marqué sur l’hydratation.

Ce que le manque d’eau peut changer au quotidien

L’enjeu ne se limite pas à la performance. Une étude du National Institutes of Health, publiée en 2023 aux États-Unis, a observé qu’une hydratation insuffisante était associée à un vieillissement plus rapide, à davantage de maladies chroniques et à un risque accru de décès précoce. Association, pas preuve directe de causalité. Mais le signal mérite d’être regardé.

Il y a aussi un effet très concret : remplacer des boissons caloriques par de l’eau peut favoriser la perte de poids, avec une augmentation observée de l’oxydation des graisses dans certaines études. Pour vous, ce que ça change est simple : viser un chiffre unique a peu d’intérêt. Ce qui compte, c’est d’ajuster vos apports à vos pertes réelles.