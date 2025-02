Il est désormais possible de déchiffrer votre régime alimentaire à partir de votre ADN fécal

Grâce à l'analyse de l'ADN présent dans vos selles, les chercheurs sont désormais capable de déchiffrer votre régime alimentaire jusqu'au moindre détail.

Tl;dr Une nouvelle méthode permet de déterminer l’alimentation à partir d’échantillons de selles.

La méthode MEDI pourrait remplacer les journaux alimentaires traditionnels.

Elle permettra d’améliorer la recherche en nutrition et les études épidémiologiques.

Une percée technologique pour une nutrition personnalisée

La science de la nutrition est sur le point de subir une révolution grâce à une innovation majeure. Les chercheurs de l’Institut pour la Biologie des Systèmes (ISB) ont développé une méthode révolutionnaire permettant de déterminer le régime alimentaire d’une personne à partir d’un échantillon de ses selles. Cette méthode, appelée MEDI (Estimation Métagenomique de l’Intake Alimentaire), pourrait bien changer la donne dans la recherche nutritionnelle.

Le MEDI : une alternative aux journaux alimentaires traditionnels

Le MEDI permet de déceler l’ADN issu de la nourriture dans les échantillons de selles, offrant ainsi une vision précise de ce que consomme un individu. Il s’agit d’une alternative non invasive et basée sur les données qui pourrait remplacer les traditionnels journaux alimentaires et questionnaires.

Comme le souligne le Dr Christian Diener, auteur principal de l’étude : « Pendant des décennies, la recherche en nutrition a dépendu des journaux et des questionnaires auto-déclarés – des approches qui exigent un haut degré d’effort et de conformité de la part des participants à la recherche. »

Une avancée majeure pour la recherche en nutrition

Cette nouvelle méthode pourrait révolutionner la science de la nutrition, les essais cliniques et les études épidémiologiques. Elle permettra de relier l’apport alimentaire à la nutrition.

Le Dr Sean Gibbons, professeur associé à l’ISB et auteur senior de l’étude, note : « Notre étude représente une avancée majeure dans la façon dont nous suivons le régime alimentaire et ses impacts sur la santé humaine. » Il souligne également le potentiel de cette méthode pour comprendre les interactions entre le microbiome et l’alimentation, ainsi que pour la nutrition personnalisée.

Des perspectives prometteuses

Cette avancée pourrait transformer la science de la nutrition, les études épidémiologiques et les essais cliniques. Elle permettra aux chercheurs, aux médecins et aux individus de suivre les risques pour la santé liés à l’alimentation avec une facilité sans précédent. Ainsi, la méthode MEDI est une promesse d’une meilleure compréhension de notre alimentation et de ses effets sur notre santé.