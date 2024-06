Interdiction de vente libre pour la Periactine, antiallergique détourné par les influenceurs

En décembre 2023, une adolescente de 13 ans ingéra une grande quantité de cyproheptadine pour “faire gonfler ses formes”, et souffrit de graves palpitations cardiaques, un exemple parmi d’autres.

🎯 Améliorer le bon usage de ce #médicament et lutter contre son usage détourné à des fins esthétiques

