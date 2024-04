Intestin irritable : les régimes pauvres en glucide confirment leurs vertus

De nombreux produits comme les produits laitiers, le pain, les légumineuses, les fruits et les plats préparés contiennent des Fodmaps, des sucres durs à digérer qui provoquent des douleurs et des troubles digestifs.

Tl;dr Le régime alimentaire pauvre en Fodmaps améliore les symptômes du syndrome de l’intestin irritable.

Une étude confirme sa supériorité par rapport aux médicaments pour ce syndrome.

L’élimination des sucres mals absorbés offre une meilleure qualité de vie aux patients.

Revenir progressivement à un régime normal après le régime est bénéfique à long terme.

Un régime efficace pour le syndrome de l’intestin irritable

Selon une étude récente publiée dans The Lancet Gastroenterology & Hepatology, il a été démontré que l’alimentation joue un rôle essentiel dans le soulagement des symptômes du syndrome de l’intestin irritable, mieux connu sous l’appellation médicale de colopathie fonctionnelle.

Le régime pauvre en FODMAP

Ce régime consiste à diminuer considérablement la consommation d’aliments contenant des Fodmaps – un groupe de sucres mal absorbés par l’intestin. Parmi eux se trouvent le lactose présent dans les produits laitiers, les fructanes dans le blé, le seigle et l’orge, le fructose que l’on trouve dans les fruits et qui est couramment ajouté dans les préparations alimentaires industrielles et les galactanes dans les légumineuses.

Les chercheurs ont réalisé une étude durant un mois en soumettant trois groupes de patients atteints de ce syndrome à trois traitements différents. Un groupe a suivi le régime pauvre en Fodmaps, un autre un régime “Low carb” et le dernier groupe a été traité par les médicaments.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Des résultats probants

Après un mois de traitement, tous les groupes ont connu des améliorations des symptômes, mais pas dans la même mesure. Environ 75% des patients suivant les régimes alimentaires ont vu leur état s’améliorer tandis qu’à peine la moitié des patients traités par des médicaments a noté une amélioration. De plus, ces bénéfices se sont maintenues dans le temps, même après être retournés à une alimentation plus classique.

L’engagement à suivre le régime

Malgré sa complexité, l’étude suggère que le régime pauvre en Fodmaps soit tenté, notamment avec le soutien d’un professionnel de santé, en raison de son potentiel bénéfique probant. Même si le régime en lui-même est un défi, des alternatives existent pour faciliter son adoption quotidienne. Bien sûr, tout changement alimentaire radical doit être réalisé sous surveillance médicale afin d’éviter tout déséquilibre nutritionnel.