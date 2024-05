IRM : un outil précieux pour diagnostiquer la sclérose en plaques

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

L’apparition de ces symptômes et leurs crises éventuelles incitent généralement une visite rapide chez le médecin. Celui-ci peut ensuite diriger le patient vers un spécialiste pour des examens d’imagerie par résonance magnétique (IRM).

“La sclérose en plaques est une pathologie à composante neurologique déclenchée par des facteurs immunitaires”, explique le Pr Pierre Labauge, neurologue. Il souligne que la maladie “repose sur l’activation des voies inflammatoires, lymphocytes B et lymphocytes T”, ce qui engendre une activation immunitaire. Celle-ci provoque en retour une démyélinisation répétitive qui induit une perte de fonction et donc, des signes neurologiques focalisés.

L’année 2021 a vu la détection de 122.810 cas de sclérose en plaques en France, soit 181,1 cas pour 100.000 habitants. Selon les données, cette maladie affecte plus les femmes que les hommes avec un rapport de 2,4. Une telle prévalence, qui ne cesse de s’accroître globalement depuis les années 90 , peut être attribuée à l’amélioration des diagnostics.

En général, le diagnostic de la sclérose en plaques se base sur la détection de symptômes neurologiques et de lésions de démyélinisation révélées par des IRM.

