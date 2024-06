Jardinage : une étude confirme ses bienfaits pour la santé

Pour profiter au maximum de ces avantages, il est recommandé d’introduire le jardinage dès l’enfance. Pourquoi ne pas implanter des pots de fleurs et des sections de jardinage dans les crèches, les écoles, et même les hôpitaux ? Tel est le conseil de Mika Saarenpää.

Par conséquent, le jardinage apparait comme une solution simple et à portée pour renforcer son microbiote . En outre, la culture de légumes ou de fruits avec cette technique, procure de délicieux aliments à savourer.

Un mois de jardinage en intérieur a fait considérablement augmenter la diversité des bactéries présentes sur la peau des sujets et est également lié à des niveaux plus élevés de cytokines […] anti-inflammatoires dans le sang .

M. Saarenpää a mené une expérience où deux groupes de personnes devaient installer et prendre soin de plantes chez eux pendant quelques semaines. Les résultats sont impressionnants :

Pensez-vous que revenir à des activités simples et naturelles, comme le jardinage, pourrait booster votre système immunitaire et vous faire résister aux microbes ? C’est exactement ce que Mika Saarenpää, chercheur en biologie finlandais, a découvert.

Une étude finlandaise a révélé qu'il est possible de renforcer son système immunitaire simplement en jardinant chez soi, une activité accessible à toutes les tranches d'âge. Alors, prêts à vous mettre au vert ?

